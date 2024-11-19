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Как уберечь саженцы деревьев от снега и мороза — полезные советы

19 ноября 2024 13:40
Кристина Кучугурная - Редактор
Как защитить саженцы деревьев от снега и мороза — советы садовникам
Мужчина, который укрывает дерево. Фото: Onet
Кристина Кучугурная - Редактор

Каждый опытный садовник знает, как важно заботиться о растениях, особенно, в зимнее время года. Если вы хотите уберечь саженцы молодых деревьев от мороза и снега, узнайте, как правильно подготовить садовые растения к зиме.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Полив растений

Первым этапом подготовки саженцев деревьев является прекращение полива с начала осени и влагозарядный полив поближе к зиме. Последняя процедура предусматривает пропитку грунта на глубину от 40 до 60 сантиметров. Это особенно важно делать, когда на улице нет осадков осенью.

Полив дерева
Процесс полива дерева в саду. Фото: House Digest

Удаление остатков растений и мусора

После ноября уберите весь мусор, сломанные ветки и опавшие листья вокруг деревьев. Дело в том, что очень часто листья могут болеть и становиться, своего рода, приютом для вредителей, поэтому важно собрать его и сжечь. После этого обязательно разрыхлите почву, чтобы также уничтожить насекомых и улучшить процесс попадания воздуха в корни.

Приствольный круг дерева
Уход за приствольным кругом дерева. Фото: Pinterest

Связывание веток

Если на деревьях есть ветки, аккуратно стяните их и свяжите шпагатом, но лучше это делать с кем-то вдвоем. Это нужно осуществить до наступления морозов, ведь подмерзшие ветви становятся слабыми и начинают ломаться под тяжестью снега зимой.

Связывание веток
Процесс подвязывания ветвей растения. Фото: Gardeners` World

Мульчирование растений

Когда на улице будет стабильно минусовая температура, замульчивайте приствольные круги, чтобы защитить корневые системы от морозов. Для мульчи можно использовать либо компост, либо торф. Если этого нет под рукой, возьмите картон, траву, сухие листья или опилки. Укладывайте материал слоем толщиной от десяти до 20 сантиметров и посыпьте сверху снегом, если нужно.

Мульчирование дерева
Процедура мульчирования растения в саду. Фото: Pontifex.ro

Укрытие растений

И, наконец, последним этапом защиты саженцев деревьев является их укрытие, которое убережет молодые растения от морозов. Можете укрывать деревья одним из таких материалов, как:

  • Покровный нетканый материал
  • Мешковина
  • Мешки и сетки для хранения овощей
  • Мягкая строительная сетка
  • Старая одежда
  • Колготки
  • Марля или бинт
  • Рубероид или линолеум
  • Поролон или подкладка под ламинат
Укрытие дерева
Процесс укрытия дерева в саду. Фото: Allegro

Напомним, мы писали о том, как можно защитить грушу в саду от зимних морозов.

Раньше мы рассказывали о том, как эффективно защитить черешню от зимних холодов.

Также мы сообщали о том, что делать со сливой осенью, чтобы защитить ее зимой.

осень деревья зима советы сад саженцы

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