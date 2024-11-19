Как защитить саженцы деревьев от снега и мороза — советы садовникам

Как уберечь саженцы деревьев от снега и мороза — полезные советы
Каждый опытный садовник знает, как важно заботиться о растениях, особенно, в зимнее время года. Если вы хотите уберечь саженцы молодых деревьев от мороза и снега, узнайте, как правильно подготовить садовые растения к зиме.
Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.
Как защитить молодые деревья зимой
Полив растений
Первым этапом подготовки саженцев деревьев является прекращение полива с начала осени и влагозарядный полив поближе к зиме. Последняя процедура предусматривает пропитку грунта на глубину от 40 до 60 сантиметров. Это особенно важно делать, когда на улице нет осадков осенью.
Удаление остатков растений и мусора
После ноября уберите весь мусор, сломанные ветки и опавшие листья вокруг деревьев. Дело в том, что очень часто листья могут болеть и становиться, своего рода, приютом для вредителей, поэтому важно собрать его и сжечь. После этого обязательно разрыхлите почву, чтобы также уничтожить насекомых и улучшить процесс попадания воздуха в корни.
Связывание веток
Если на деревьях есть ветки, аккуратно стяните их и свяжите шпагатом, но лучше это делать с кем-то вдвоем. Это нужно осуществить до наступления морозов, ведь подмерзшие ветви становятся слабыми и начинают ломаться под тяжестью снега зимой.
Мульчирование растений
Когда на улице будет стабильно минусовая температура, замульчивайте приствольные круги, чтобы защитить корневые системы от морозов. Для мульчи можно использовать либо компост, либо торф. Если этого нет под рукой, возьмите картон, траву, сухие листья или опилки. Укладывайте материал слоем толщиной от десяти до 20 сантиметров и посыпьте сверху снегом, если нужно.
Укрытие растений
И, наконец, последним этапом защиты саженцев деревьев является их укрытие, которое убережет молодые растения от морозов. Можете укрывать деревья одним из таких материалов, как:
- Покровный нетканый материал
- Мешковина
- Мешки и сетки для хранения овощей
- Мягкая строительная сетка
- Старая одежда
- Колготки
- Марля или бинт
- Рубероид или линолеум
- Поролон или подкладка под ламинат
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