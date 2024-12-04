Зачем обследовать деревья зимой — полезные советы садоводам

Люди, которые ухаживают за деревьями в саду. Фото: House Digest

Все дачники знают, что зимой плодовые деревья в саду находятся в покое, но именно в это время года необходимо проверить их состояние. Опытные садоводы объясняют, зачем это делать и как лечить растения от болезней в зимний сезон года.

Новини.LIVE делится полезными советами для садоводов.

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Если вы думаете, что зимой не нужно вообще следить за деревьями, то вы ошибаетесь. Именно в это время года необходимо следить за внешним состоянием деревьев в саду, проверяя повреждения, болезни или последствия "работы" вредителей, которые могут навредить растениям весной.

Если вы проверили деревья и заметили, что они изменили свое состояние из-за каких-то внешних факторов, то есть, заболели, срочно их спасайте. Опытные садоводы рассказали, как нужно лечить плодовые деревья в зимний сезон года.

Несколько деревьев в саду зимой. Фото: Decorexpro

Как правильно лечить деревья в саду зимой

Зимой снег на деревьях может быстро таять под прямыми солнечными лучами, поэтому стволы будут видны. Сначала посмотрите, не повредили ли ветви молодых деревьев и саженцы вредители. Если такие ветви есть, обрежьте их секатором на боковую ветку или почку.

Если деревья пострадали от мышей, тогда все гораздо серьезнее, ведь они могут уничтожить саженцы с молодыми деревьями. Если кора сильно повреждена, ее раны нужно срочно замазать садовым варом. Ни в коем случае не зачищайте ее края.

Процесс намазывания ствола дерева садовым варом. Фото: Decorexpro

При этом, разветвленные ветки лучше скрепить крепкой обвязкой, положив под нее деревянные бруски. В то же время, большие ветви следует чем-то подпереть.

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