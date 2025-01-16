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Роза внезапно почернела — почему так и как спасти цветок

16 января 2025 04:17
Кристина Кучугурная - Редактор
Почему почернела роза — как спасти цветок, полезные советы
Человек, который держит светлую розу. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Опытные цветоводы знают, что, к сожалению, не все розы способны пережить зимние морозы, а потому со временем чернеют. Мы рассказываем, почему эти растения внезапно становятся черными и как можно спасти розы, чтобы вернуть им природную красоту.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Сегодня почти на каждой клумбе можно увидеть розы, ведь это одни из самых красивых цветов. Но к сожалению, после зимы далеко не все эти растения выживают, ведь становятся черными в районе побегов. Узнайте, почему возникает такая проблема и как ее можно решить.

Почему розы внезапно становятся черными

Если вы заметили, что ваши розы внезапно почернели, вероятно, вы неправильно их укрыли зимой. В частности, вы могли слишком рано открыть или недостаточно укрыть эти цветы, а потому они просто замерзли. Причем, слишком плотное укутывание зимой не дает воздуху циркулировать, а потому под накрытием возникает чрезмерное количество влаги, которая портит розы.

Почерневшая роза
Почерневшие побеги розы зимой. Фото: Alamy

Как спасти почерневшие розы

Если вы столкнулись с этой проблемой, во-первых, правильно обрежьте розу, срезав почерневшие побеги до первого здорового места. Обязательно после этого продезинфицируйте места среза, обработав их антисептиком.

Потом вы можете опрыскать это растение антистрессовыми препаратами, чтобы оно могло активнее расти и развиваться. Но прежде, чем применять тот или иной препарат, обязательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке.

Опрыскивание розы
Процесс опрыскивания розы в саду. Фото: Pinterest

Кроме того, вы можете создать дополнительный эффект парника, чтобы роза могла быстрее восстановиться. Для этого возьмите обычную пластиковую бутылку, обрежьте в ней "горлышко" и побелите известью внутри. Эту конструкцию установите на обрезанное растение.

Когда вы увидите новые побеги на растении, которые высотой примерно десять сантиметров, снимайте укрытие.

Напомним, мы писали о том, как спасти розу, которая превращается в шиповник.

Ранее мы рассказывали о том, что нужно делать с розой после первого цветения.

Также мы сообщали о том, зачем забивать гвоздь в горшок с розой.

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