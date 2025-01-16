Почему почернела роза — как спасти цветок, полезные советы

Человек, который держит светлую розу. Фото: Pinterest

Опытные цветоводы знают, что, к сожалению, не все розы способны пережить зимние морозы, а потому со временем чернеют. Мы рассказываем, почему эти растения внезапно становятся черными и как можно спасти розы, чтобы вернуть им природную красоту.

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Сегодня почти на каждой клумбе можно увидеть розы, ведь это одни из самых красивых цветов. Но к сожалению, после зимы далеко не все эти растения выживают, ведь становятся черными в районе побегов. Узнайте, почему возникает такая проблема и как ее можно решить.

Почему розы внезапно становятся черными

Если вы заметили, что ваши розы внезапно почернели, вероятно, вы неправильно их укрыли зимой. В частности, вы могли слишком рано открыть или недостаточно укрыть эти цветы, а потому они просто замерзли. Причем, слишком плотное укутывание зимой не дает воздуху циркулировать, а потому под накрытием возникает чрезмерное количество влаги, которая портит розы.

Почерневшие побеги розы зимой. Фото: Alamy

Как спасти почерневшие розы

Если вы столкнулись с этой проблемой, во-первых, правильно обрежьте розу, срезав почерневшие побеги до первого здорового места. Обязательно после этого продезинфицируйте места среза, обработав их антисептиком.

Потом вы можете опрыскать это растение антистрессовыми препаратами, чтобы оно могло активнее расти и развиваться. Но прежде, чем применять тот или иной препарат, обязательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке.

Процесс опрыскивания розы в саду. Фото: Pinterest

Кроме того, вы можете создать дополнительный эффект парника, чтобы роза могла быстрее восстановиться. Для этого возьмите обычную пластиковую бутылку, обрежьте в ней "горлышко" и побелите известью внутри. Эту конструкцию установите на обрезанное растение.

Когда вы увидите новые побеги на растении, которые высотой примерно десять сантиметров, снимайте укрытие.

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