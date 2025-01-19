Какие цветы можно посадить в январе — советы садоводам

Цветы в снегу. Фото: Pinterest

Синоптики в ближайшие дни прогнозируют потепление, а значит самое время посадить цветы, которые порадуют вас своими красками уже в марте. Определенные растения устойчивы к температурным колебаниям и не требуют особого ухода.

Новини.LIVE расскажет, какие цветы можно высаживать зимой.

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Примула

Этот цветок отлично переносит прохладную погоду и его можно высаживать даже в зимнее время. Эти растения любят полутеневые участки с рыхлой и влажной почвой. Перед посадкой примулы обогатите почву органическими удобрениями.

Примула. Фото: Pinterest

Крокусы

Эти цветы первыми весной украшают вашу клумбу. Сажать луковицы крокусов можно даже в зимнее время, если почва еще не замерзла. При посадке стоит добавить качественный дренаж, который убережет растение от лишней влаги и загнивания.

Крокодилы. Фото: Pinterest

Морозник

Морозник выдерживает низкие температуры и может порадовать вас своим цветением даже в феврале. Этот цветок довольно неприхотлив, однако требует регулярного полива и качественного дренажа при посадке.

Морозник. Фото: Pinterest

Лаванда

Этот цветок хотя и любит тепло, однако хорошо переносит мягкую зиму. Его можно высаживать в грунт, если длительное время сохраняется температура выше нуля. Это растение любит легкую, песчаную почву и плохо переносит застой воды.

Лаванда. Фото: Pinterest

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