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Сім спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні

17 лютого 2025 11:13
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 17 лютого — чого очікувати метеозалежним
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Суттєвих магнітних бур у понеділок, 17 лютого, не очікується на Землі. Однак магнітосфера перебуває у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 17 лютого

Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні — сталися сім спалахів класу С, які сильно не впливають на Землю.

Геомагнітне поле сьогодні буде від тихого до нестабільного рівня. Крім того, сонячна активність очікується низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Магнітні бурі 17 лютого
Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Сонячна активність на 17 лютого:

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
  • ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
  • імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • кількість сонячних плям — 113.

Як зменшити вплив магнітних бур на організм

  • Постарайтеся спати достатньо годин, щоб організм мав можливість відновитися;
  • практикуйте методи релаксації, такі як медитація або йога, щоб заспокоїти нервову систему;
  • пийте більше води;
  • вживайте більше продуктів, багатих на вітаміни та мінерали;
  • легкі фізичні навантаження, такі як прогулянки, покращують кровообіг та самопочуття;
  • обмежте вживання кофеїну та алкоголю.

Нагадаємо, астрономи виявили рідкісне "кільце Ейнштейна" поблизу галактики NGC 6505, яка знаходиться на відстані 590 мільйонів світлових років.

Також у 2026 році Китай відправить на Місяць робота-детектора, який шукатиме замерзлу воду. 

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