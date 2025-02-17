Магнітні бурі 17 лютого — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Суттєвих магнітних бур у понеділок, 17 лютого, не очікується на Землі. Однак магнітосфера перебуває у збудженому стані.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні — сталися сім спалахів класу С, які сильно не впливають на Землю.

Геомагнітне поле сьогодні буде від тихого до нестабільного рівня. Крім того, сонячна активність очікується низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Сонячна активність на 17 лютого:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;

імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

кількість сонячних плям — 113.

Як зменшити вплив магнітних бур на організм

Постарайтеся спати достатньо годин, щоб організм мав можливість відновитися;

практикуйте методи релаксації, такі як медитація або йога, щоб заспокоїти нервову систему;

пийте більше води;

вживайте більше продуктів, багатих на вітаміни та мінерали;

легкі фізичні навантаження, такі як прогулянки, покращують кровообіг та самопочуття;

обмежте вживання кофеїну та алкоголю.

Нагадаємо, астрономи виявили рідкісне "кільце Ейнштейна" поблизу галактики NGC 6505, яка знаходиться на відстані 590 мільйонів світлових років.

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