Магнітні бурі 17 лютого — чого очікувати метеозалежним

Сім спалахів на Сонці — прогноз магнітних бур на сьогодні
Суттєвих магнітних бур у понеділок, 17 лютого, не очікується на Землі. Однак магнітосфера перебуває у збудженому стані.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 17 лютого
Протягом останньої доби сонячна активність була на низькому рівні — сталися сім спалахів класу С, які сильно не впливають на Землю.
Геомагнітне поле сьогодні буде від тихого до нестабільного рівня. Крім того, сонячна активність очікується низькою з невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 17 лютого:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
- ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
- імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- кількість сонячних плям — 113.
Як зменшити вплив магнітних бур на організм
- Постарайтеся спати достатньо годин, щоб організм мав можливість відновитися;
- практикуйте методи релаксації, такі як медитація або йога, щоб заспокоїти нервову систему;
- пийте більше води;
- вживайте більше продуктів, багатих на вітаміни та мінерали;
- легкі фізичні навантаження, такі як прогулянки, покращують кровообіг та самопочуття;
- обмежте вживання кофеїну та алкоголю.
Нагадаємо, астрономи виявили рідкісне "кільце Ейнштейна" поблизу галактики NGC 6505, яка знаходиться на відстані 590 мільйонів світлових років.
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