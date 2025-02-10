Астрономи зафіксували рідкісне кільце Ейнштейна — в чому унікальність явища

Ідеальне кільце Ейнштейна навколо галактики NGC 6505. Фото: Euclid Consortium/ESA/NASA

Астрономи виявили явище, що вражає, поблизу галактики NGC 6505, що розташована на відстані 590 млн світлових років від Землі. Це рідкісне ідеальне кільце світла, відоме як "кільце Ейнштейна", яке було зафіксоване космічним телескопом Euclid Європейського космічного агентства (ESA).

Про це пише Science Alert.

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Хоча подібні кільця вже знаходили раніше, така досконала форма трапляється надзвичайно рідко.

Як утворюється кільце Ейнштейна

Гравітаційна лінза виникає, коли маса небесного об'єкта викривляє простір-час навколо себе, аналогічно до того, як важкий предмет прогинає натягнуту тканину.

У більшості випадків такими масивними об'єктами є галактики або скупчення галактик, але ефект працює для будь-якої маси, навіть для людини.

Якщо об'єкт достатньо масивний, він викривляє та збільшує світло від далеких джерел, створюючи дивовижні оптичні ефекти. Це дозволяє вченим краще досліджувати віддалений Всесвіт.

В чому унікальність цього відкриття

Світло, що утворює кільце, походить від ще більш віддаленої галактики на відстані 4,42 млрд світлових років. Завдяки викривленню простору-часу навколо NGC 6505 світло цієї далекої галактики розтягується в ідеальне кільце.

Вчені-астрономи виявили ідеальне кільце Ейнштейна. Фото: Euclid Consortium/ESA/NASA

Це дуже рідкісна конфігурація — яскраві ділянки на кільці є віддзеркаленими зображеннями цієї далекої галактики.

Сам факт, що NGC 6505 розташована порівняно близько, робить відкриття ще більш вражаючим. Раніше астрономи знайшли лише п'ять подібних гравітаційних лінз на такій малій відстані. За розрахунками, ймовірність існування подібного об'єкта становила лише 0,05%.

Нагадаємо, у 2026 році Китай збирається відправити на темний бік Місяця летючого робота-детектора. Його завданням буде знайти замерзлу воду на супутнику Землі.

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