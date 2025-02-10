Астрономы зафиксировали редкое кольцо Эйнштейна — в чем уникальность явления

Идеальное кольцо Эйнштейна вокруг галактики NGC 6505. Фото: Euclid Consortium/ESA/NASA

Астрономы обнаружили поразительное явление вблизи галактики NGC 6505, расположенной на расстоянии 590 млн световых лет от Земли. Это редкое идеальное кольцо света, известное как "кольцо Эйнштейна", которое было зафиксировано космическим телескопом Euclid Европейского космического агентства (ESA).

Об этом пишет Science Alert.

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Хотя подобные кольца уже находили ранее, такая совершенная форма случается чрезвычайно редко.

Как образуется кольцо Эйнштейна

Гравитационная линза возникает, когда масса небесного объекта искривляет пространство-время вокруг себя, аналогично тому, как тяжелый предмет прогибает натянутую ткань.

В большинстве случаев такими массивными объектами являются галактики или скопления галактик, но эффект работает для любой массы, даже для человека.

Если объект достаточно массивный, он искривляет и увеличивает свет от далеких источников, создавая удивительные оптические эффекты. Это позволяет ученым лучше исследовать отдаленную Вселенную.

В чем уникальность этого открытия

Свет, образующий кольцо, исходит от еще более отдаленной галактики на расстоянии 4,42 млрд световых лет. Благодаря искривлению пространства-времени вокруг NGC 6505 свет этой далекой галактики растягивается в идеальное кольцо.

Ученые-астрономы обнаружили идеальное кольцо Эйнштейна. Фото: Euclid Consortium/ESA/NASA

Это очень редкая конфигурация — яркие участки на кольце являются отражёнными изображениями этой далёкой галактики.

Сам факт, что NGC 6505 находится сравнительно близко, делает открытие еще более впечатляющим. Ранее астрономы нашли лишь пять подобных гравитационных линз на таком малом расстоянии. По расчетам, вероятность существования подобного объекта составляла всего 0,05%.

Напомним, в 2026 году Китай собирается отправить на темную сторону Луны летучего робота-детектора. Его задачей будет найти замерзшую воду на спутнике Земли.

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