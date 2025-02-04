Наднова SN 2022abvt — телескоп NASA показав нове вражаюче зображення галактики LEDA

Космічний телескоп "Hubble". Ілюстративне фото: Wikipedia

Космічний телескоп NASA/ESA Hubble показав нове зображення галактики LEDA 132905, розташованої в сузір’ї Скульптора. Основним об’єктом фото стала наднова SN 2022abvt, яка яскравою білою точкою виділяється серед зіркових скупчень.

Про це пише esahubble.org.

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Незважаючи на відстань у понад 400 мільйонів світлових років, на знімку ледь помітна спіральна структура галактики та яскраво-блакитні зоряні скупчення. Наднова SN 2022abvt була вперше зафіксована наприкінці 2022 року, а "Хаббл" досліджував її через два місяці після вибуху.

SN 2022abvt належить до наднових типу Ia — явищ, що виникають, коли відкрите ядро мертвої зірки спалахує через раптовий потужний вибух термоядерного синтезу. Такі наднові є важливими для науки, оскільки дозволяють астрономам визначати точні відстані до інших галактик та вивчати розширення Всесвіту.

Наднова SN 2022abvt. Фото: NASA/ESA

Раніше телескоп Hubble сфотографував спіральну галактику NGC 4731, яка розташована в сузір’ї Діви за 43 мільйони світлових років від Землі.

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