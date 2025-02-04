Сверхновая SN 2022abvt — телескоп NASA показал новое впечатляющее изображение галактики LEDA

Космический телескоп "Hubble". Иллюстративное фото: Wikipedia

Космический телескоп NASA/ESA Hubble показал новое изображение галактики LEDA 132905, расположенной в созвездии Скульптора. Основным объектом фото стала сверхновая SN 2022abvt, которая яркой белой точкой выделяется среди звездных скоплений.

Об этом пишет esahubble.org.

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Несмотря на расстояние в более 400 миллионов световых лет, на снимке едва заметна спиральная структура галактики и ярко-голубые звездные скопления. Сверхновая SN 2022abvt была впервые зафиксирована в конце 2022 года, а "Хаббл" исследовал ее через два месяца после взрыва.

SN 2022abvt относится к сверхновым типа Ia — явлениям, возникающим, когда открытое ядро мертвой звезды вспыхивает из-за внезапного мощного взрыва термоядерного синтеза. Такие сверхновые важны для науки, поскольку позволяют астрономам определять точные расстояния до других галактик и изучать расширение Вселенной.

Сверхновая SN 2022abvt. Фото: NASA/ESA

Ранее телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику NGC 4731, которая расположена в созвездии Девы в 43 миллионах световых лет от Земли.

Также мы сообщали, что следующая посадка на Луну ожидается в середине 2027 года.