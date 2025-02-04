Сверхновая SN 2022abvt — телескоп NASA показал новое впечатляющее изображение галактики LEDA

Телескоп Hubble показал сверхновую в созвездии Скульптора — фото
Космический телескоп NASA/ESA Hubble показал новое изображение галактики LEDA 132905, расположенной в созвездии Скульптора. Основным объектом фото стала сверхновая SN 2022abvt, которая яркой белой точкой выделяется среди звездных скоплений.
Об этом пишет esahubble.org.
Сверхновая в созвездии Скульптора
Несмотря на расстояние в более 400 миллионов световых лет, на снимке едва заметна спиральная структура галактики и ярко-голубые звездные скопления. Сверхновая SN 2022abvt была впервые зафиксирована в конце 2022 года, а "Хаббл" исследовал ее через два месяца после взрыва.
SN 2022abvt относится к сверхновым типа Ia — явлениям, возникающим, когда открытое ядро мертвой звезды вспыхивает из-за внезапного мощного взрыва термоядерного синтеза. Такие сверхновые важны для науки, поскольку позволяют астрономам определять точные расстояния до других галактик и изучать расширение Вселенной.
Ранее телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику NGC 4731, которая расположена в созвездии Девы в 43 миллионах световых лет от Земли.
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