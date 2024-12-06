NASA назвало дати нових місій на Місяць — коли буде висадка на поверхні супутника Землі

Запуск білого космічного корабля. Фото: Pixabay

У 2025 році люди не освоюватимуть глибокий космос, а 2026 рік не стане роком, коли люди висадяться на поверхню Місяця. NASA підтвердило затримки на пресконференції, що відбулася 5 грудня. Очікується, що місія Artemis II стартує не раніше квітня 2026 року, а наступна посадка на Місяць очікується в середині 2027 року.

Про це пише IFLScience.

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Раніше місія Artemis II була запланована на вересень 2025 року, а астронавти NASA повинні були літати навколо Місяця. Ця подія стала б історичною, оскільки вперше з 1972 року люди повернулися б до супутника Землі.

Затримки пов'язані з проблемами з тепловим екраном капсули Orion, яка використовується в місіях Artemis від NASA. Проблема виявилася під час випробувального польоту Artemis I у листопаді 2022 року, коли тестували систему космічного запуску і капсулу Orion. Очевидно, що через це безпека екіпажу була поставлена під сумнів.

Раніше ця ж проблема призвела до перенесення місії Artemis II з 2024 року на вересень 2025 року, а тепер — на квітень 2026 року.

Тепловий екран капсули Orion нагрівається до 2750°C, коли вона проривається крізь атмосферу зі швидкістю приблизно 40 000 кілометрів на годину. Щит має бути бездоганним, але після його успішного запуску та повернення на Землю команда, яка вивчала капсулу, виявила ерозію та навіть місця, з яких відкололися шматочки.

Orion пролетів за траєкторією, яку раніше не використовувала капсула з екіпажем, яка, можливо, стала вимогливою. Було визначено, що інша траєкторія повинна забезпечити безпеку астронавтів, оскільки це обмежить час, проведений Оріоном під час входження в атмосферу.

Artemis III побачить повернення людей на поверхню Місяця вперше після "Аполлона-17" у 1972 році. Екіпаж ще не оголошено, але до нього увійдуть перша жінка та кольорова людина, які побувають на Місяці.

Багато хто припускав, що Artemis III може бути відкладена ще більше. Кілька місяців тому в аналізі, опублікованому Управлінням підзвітності уряду, було припущено, що місію висадки на Місяць можна відкласти до 2028 року, тобто дуже близько до 60-ї річниці першої висадки на Місяць.

Нагадаємо, космічний апарат NASA "Вояджер-1" зміг відновити свою роботу з дослідження віддалених точок Сонячної системи. Дрон знаходиться на відстані 24,9 млрд км від Землі.

Також ми писали, що NASA опублікувало нове зображення з телескопа Габбл. На ньому зображено переплетіння двох галактик у скупченні Волосся Вероніки.