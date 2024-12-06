NASA назвало даты новых миссий на Луну — когда будет высадка на поверхности спутника Земли

Запуск белого корабля. Фото: Pixabay

В 2025 году люди не будут осваивать глубокий космос, а 2026 не станет годом, когда люди высадятся на поверхность Луны. NASA подтвердило задержки на состоявшейся 5 декабря пресс-конференции. Ожидается, что миссия Artemis II стартует не раньше апреля 2026, а следующая посадка на Луну ожидается в середине 2027 года.

Об этом пишет IFLScience.

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Ранее миссия Artemis II была запланирована на сентябрь 2025 года, а астронавты NASA должны были летать вокруг Луны. Это событие стало бы историческим, поскольку впервые с 1972 года люди вернулись бы к спутнику Земли.

Задержки связаны с проблемами с тепловым экраном капсулы Orion, используемой в миссиях Artemis от NASA. Проблема возникла во время испытательного полета Artemis I в ноябре 2022 года, когда тестировали систему космического запуска и капсулу Orion. Очевидно, что из-за этого безопасность экипажа была подвергнута сомнению.

Ранее эта же проблема привела к переносу миссии Artemis II с 2024 года на сентябрь 2025 года, а теперь на апрель 2026 года.

Тепловой экран капсулы Orion нагревается до 2750°C, когда она прорывается через атмосферу со скоростью примерно 40 000 километров в час. Щит должен быть безупречным, но после успешного запуска и возвращения на Землю команда, изучавшая капсулу, обнаружила эрозию и даже места, от которых откололись кусочки.

Orion пролетел по траектории, которую раньше не использовала капсула с экипажем, которая, возможно, стала требовательной. Было определено, что другая траектория должна обеспечить безопасность астронавтов, поскольку это ограничит время, проведенное Орионом при вхождении в атмосферу.

Artemis III увидит возвращение людей на поверхность Луны впервые после "Аполлона-17" в 1972 году. Экипаж еще не объявлен, но в него войдут первая женщина и цветной человек, которые побывают на Луне.

Многие предполагали, что Artemis III может быть отложена на еще больше. Несколько месяцев назад в анализе, опубликованном Управлением подотчетности правительства, было предположено, что миссию высадки на Луну можно отложить до 2028 года, то есть очень близко к 60-летию первой высадке на Луну.

Напомним, космический аппарат NASA "Вояджер-1" смог возобновить свою работу по исследованию отдаленных точек Солнечной системы. Дрон находится в 24,9 млрд км от Земли.

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