Нові зображення від телескопа Габбл — NASA показала переплетення галактик у Волоссі Вероніки

Клубок галактик, розташований у сузір’ї Волосся Вероніки. Фото: ESA/Hubble & NASA, R. J. Foley (UC Santa Cruz)

Опубліковано нове зображення NASA від космічного телескопа Габбл. На ньому демонструється космічне переплетення двох галактик MCG+05-31-045. Вони розташовані на відстані 390 млн світлових років від Землі та є частиною скупчення галактик Волосся Вероніки.

Про це повідомляє ESA/Hubble.

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Скупчення Волосся Вероніки є особливо багатим на галактики, оскільки містить понад тисячу з них відомих. Деякі з них можна побачити навіть за допомогою любительських телескопів.

Більшість галактик у скупченні мають форму еліпса, що є типовим для щільних скупчень. Вони часто утворюються в результаті тісної взаємодії між галактиками, які збурюють їхню структуру або навіть призводять до зіткнень, що руйнують їх.

Коли відбувається така взаємодія, зорі у галактиках можуть зберігати свої орбіти, а газ піддається стисненню та використовується для формування нових зірок. Взаємодія спіральних галактик порушує їхні регулярні орбіти, внаслідок чого формуються красиві спіральні рукави. Цей процес створює нову галактику, яка майже позбавлена газу, де зорі, що старіють, обертаються у невпорядкованих орбітах, створюючи еліптичну структуру.

Цілком можливо, що подібна доля чекає і на MCG+05-31-045. Утвориться багато нових зірок, коли велика галактика поглине меншу спіральну. Гарячі блакитні зірки швидко догорять, залишивши після себе холодніші, червоніші зорі в еліптичній галактиці, схожій на інші в скупченні Волосся Вероніки. На жаль, цей процес ми не зможемо спостерігати, оскільки він триватиме ще мільйони років.

Нагадаємо, японські дослідники створили перший у світі дерев'яний супутник. Запуск відбувся як частина експерименту з використанням деревини для дослідження Марса та Місяця.

Також ми писали, що NASA запустила космічний корабель Europa Clipper за допомогою ракети SpaceX Falcon Heavy. У 2030 році космічний апарат повинен пройти приблизно 3,2 млрд кілометрів і розпочати дослідження супутника Юпітера Європи.