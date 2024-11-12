Новые изображения от телескопа Хаббл — NASA показала переплетение галактик в Волосах Вероники

Клубок галактик, расположенный в созвездии Волос Вероники. Фото: ESA/Hubble & NASA, RJ Foley (UC Santa Cruz)

Опубликовано новое изображение NASA от космического телескопа Хаббл. На нем демонстрируется космическое переплетение двух галактик MCG+05-31-045. Они находятся в 390 млн световых лет от Земли и являются частью скопления галактик Волос Вероники.

Об этом сообщает ESA/Hubble.

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Скопление Волосы Вероники особенно богато галактиками, поскольку содержит более тысячи из них известных. Некоторые из них можно увидеть даже с помощью любительских телескопов.

Большинство галактик в скоплении имеют форму эллипса, что типично для плотных скоплений. Они часто образуются в результате тесного взаимодействия между галактиками, которые возбуждают их структуру или даже приводят к разрушающим столкновениям.

Когда происходит такое взаимодействие, звезды в галактиках могут сохранять свои орбиты, а газ подвергается сжатию и используется для формирования новых звезд. Взаимодействие спиральных галактик нарушает их регулярные орбиты, в результате чего формируются красивые спиральные рукава. Этот процесс создает новую галактику, которая почти лишена газа, где стареющие звезды вращаются в неупорядоченных орбитах, создавая эллиптическую структуру.

Вполне возможно, что подобная судьба ждет и MCG+05-31-045. Образуется много новых звезд, когда большая галактика поглотит меньшую спиральную. Горячие голубые звезды быстро догорят, оставив после себя более холодные, красные звезды в эллиптической галактике, похожей на другие в скоплении Волосы Вероники. К сожалению, этот процесс мы не сможем наблюдать, поскольку он продлится еще миллионы лет.

Напомним, японские исследователи создали первый в мире деревянный спутник. Запуск прошел как часть эксперимента с использованием древесины для исследования Марса и Луны.

Также мы писали, что NASA запустило космический корабль Europa Clipper с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy. В 2030 году космический аппарат должен пройти примерно 3,2 млрд километров и приступить к исследованию спутника Юпитера Европы.