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NASA оживило Вояджер-1 — зонд працює на рекордній відстані

29 листопада 2024 12:37
Володимир Мололкін - редактор
NASA відновило роботу Вояджера-1 — що трапилося на відстані 24,9 млрд км від Землі
Вояджер-1. Фото: NASA, JPL
Володимир Мололкін - редактор

З відстані близько 24,9 млрд кілометрів від Землі космічний апарат NASA "Вояджер-1" зміг відновити регулярні операції. Зонди "Вояджер", які були запущені в 1977 році й успішно працювали протягом майже 50 років, пролітаючи повз різні планетарні тіла та вивчаючи їх, продовжують рух до зовнішніх районів Сонячної системи.

Про це повідомляє IFLScience.

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Як Вояджер-1 зміг відновити свою працездатність

На жаль, час і зменшення запасів палива негативно вплинули на роботу космічних апаратів, що спонукало NASA припинити використання наукових інструментів для підтримки працездатності. За останній рік також сталося кілька помилок: "Вояджер-1" надсилав нісенітниці протягом шести місяців, перш ніж NASA змогла розв'язати проблему. У результаті останньої помилки зонда 19 жовтня він взагалі перестав надсилати сигнали на Землю.

Однак, бортовий комп’ютер космічного апарату зміг розв'язати проблему, перейшовши на використання передавача, який не використовувався з 1981 року.

"Екіпаж запідозрив, що система захисту "Вояджера-1" від несправностей спрацювала ще двічі, і вимкнув передавач Х-діапазону і перемикнувся на другий радіопередавач, який називається S-діапазон", — пояснив Тоні Грейсіус з НАСА в блозі "Вояджера" незабаром після того, як було підтверджено, що передавач працює.

Попри те, що S-діапазон потребує менше енергії, з 1981 року "Вояджер-1" не використовував його для зв’язку з Землею. Він має значно слабший сигнал і використовує іншу частоту, ніж передавачі X-діапазону. Хоча космічний апарат був далеко від Землі, екіпаж не вірив у можливість виявлення сигналу S-діапазону. Однак інженери Deep Space Network змогли його виявити.

Хоча передавач працював, "Вояджер" все ще не працював повністю. Але в оновленому повідомленні NASA підтвердило, що їм вдалося реактивувати передавач Х-діапазону. Протягом тижня, який розпочався 18 листопада, космічний апарат відновив збір даних за допомогою чотирьох увімкнених наукових приладів.

Зараз команда намагається повернути космічний апарат до стану, в якому він був до виникнення помилки, в тому числі перезавантажити систему, яка синхронізує бортові комп'ютери "Вояджера-1".

Експерти кажуть, що у старого зонда є ще кілька років життя.

Нагадаємо, опубліковано нове фото, отримане NASA з космічного телескопа Габбл. Воно показує космічне переплетення двох галактик MCG+05-31-045. Вони є частиною скупчення галактик Волосся Вероніки та розташовані на відстані 390 млн світлових років від Землі.

Також ми писали, що NASA використало ракету SpaceX Falcon Heavy для запуску космічного корабля Europa Clipper. До 2030 року космічний апарат має пройти приблизно 3,2 млрд кілометрів і розпочати дослідження супутника Юпітера Європи.

NASA космос супутник сонячна система сигнали зонд

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