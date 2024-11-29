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NASA оживило Вояджер-1 — зонд работает на рекордном расстоянии

29 ноября 2024 12:37
Владимир Мололкин - редактор
NASA возобновило работу Вояджера-1 — что случилось на расстоянии 24,9 млрд км от Земли
Вояджер-1. Фото: NASA, JPL
Владимир Мололкин - редактор

С расстояния около 24,9 млрд километров от Земли космический аппарат NASA "Вояджер-1" смог возобновить регулярные операции. Зонды "Вояджер", которые были запущены в 1977 году и успешно работали на протяжении почти 50 лет, пролетая мимо разных планетарных тел и изучая их, продолжают двигаться к внешним районам Солнечной системы.

Об этом сообщает IFLScience.

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К сожалению, время и уменьшение запасов топлива оказали негативное влияние на работу космических аппаратов, что побудило NASA прекратить использование научных инструментов для поддержания работоспособности. За последний год также произошло несколько ошибок: "Вояджер-1" отправлял чушь в течение шести месяцев, прежде чем NASA смогла решить проблему. В результате последней ошибки зонда 19 октября он вообще перестал посылать сигналы на Землю.

Однако бортовой компьютер космического аппарата смог решить проблему, перейдя на использование передатчика, не использовавшегося с 1981 года.

"Экипаж заподозрил, что система защиты "Вояджера-1" от неисправностей сработала еще дважды, и выключил передатчик Х-диапазона и переключился на второй радиопередатчик, который называется S-диапазон", — пояснил Тони Грейсиус из НАСА в блоге "Вояджера" после того, как было подтверждено, что передатчик работает.

Несмотря на то, что S-диапазон нуждается в меньшей энергии, с 1981 года "Вояджер-1" не использовал его для связи с Землей. Он имеет гораздо более слабый сигнал и использует другую частоту, чем передатчики X-диапазона. Хотя космический аппарат был вдали от Земли, экипаж не верил в возможность обнаружения сигнала S-диапазона. Однако инженеры Deep Space Network смогли его обнаружить.

Хотя передатчик работал, "Вояджер" все еще не работал полностью. Но в обновленном сообщении NASA подтвердило, что им удалось реактивировать передатчик Х-диапазона. В течение недели, которая началась 18 ноября, космический аппарат возобновил сбор данных с помощью четырех включенных научных приборов.

Сейчас команда пытается вернуть космический аппарат в состояние, в котором он находился до возникновения ошибки, в том числе перезагрузить систему, которая синхронизирует бортовые компьютеры "Вояджера-1".

Эксперты говорят, что у старого зонда есть еще несколько лет жизни.

Напомним, опубликовано новое фото, полученное NASA с космического телескопа Хаббл. Оно показывает космическое переплетение двух галактик MCG+05-31-045. Они являются частью скопления галактик Волос Вероники и расположены на расстоянии 390 млн световых лет от Земли.

Также мы писали, что NASA использовало ракету SpaceX Falcon Heavy для запуска космического корабля Europa Clipper. К 2030 году космический аппарат должен пройти около 3,2 млрд километров и начать исследование спутника Юпитера Европы.

NASA космос спутник солнечная система сигналы зонд

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