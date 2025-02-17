Магнитные бури 17 февраля — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Существенных магнитных бурь в понедельник, 17 февраля, не ожидается на Земле. Однако магнитосфера находится в возбужденном состоянии.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 17 февраля

В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне — произошли семь вспышек класса С, которые сильно не влияют на Землю.

Геомагнитное поле сегодня будет от тихого до нестабильного уровня. Кроме того, солнечная активность ожидается низкой с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Солнечная активность на 17 февраля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;

вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

количество солнечных пятен — 113.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

Постарайтесь спать достаточно часов, чтобы организм имел возможность восстановиться;

практикуйте методы релаксации, такие как медитация или йога, чтобы успокоить нервную систему;

пейте больше воды;

употребляйте больше продуктов, богатых витаминами и минералами;

легкие физические нагрузки, такие как прогулки, улучшают кровообращение и самочувствие;

ограничьте употребление кофеина и алкоголя.

Напомним, астрономы обнаружили редкое "кольцо Эйнштейна" вблизи галактики NGC 6505, которая находится на расстоянии 590 миллионов световых лет.

Также в 2026 году Китай отправит на Луну робота-детектора, который будет искать замерзшую воду.