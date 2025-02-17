Магнитные бури 17 февраля — чего ожидать метеозависимым

Семь вспышек на Солнце — прогноз магнитных бурь на сегодня
Существенных магнитных бурь в понедельник, 17 февраля, не ожидается на Земле. Однако магнитосфера находится в возбужденном состоянии.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 17 февраля
В течение последних суток солнечная активность была на низком уровне — произошли семь вспышек класса С, которые сильно не влияют на Землю.
Геомагнитное поле сегодня будет от тихого до нестабильного уровня. Кроме того, солнечная активность ожидается низкой с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 17 февраля:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
- вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- количество солнечных пятен — 113.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм
- Постарайтесь спать достаточно часов, чтобы организм имел возможность восстановиться;
- практикуйте методы релаксации, такие как медитация или йога, чтобы успокоить нервную систему;
- пейте больше воды;
- употребляйте больше продуктов, богатых витаминами и минералами;
- легкие физические нагрузки, такие как прогулки, улучшают кровообращение и самочувствие;
- ограничьте употребление кофеина и алкоголя.
Напомним, астрономы обнаружили редкое "кольцо Эйнштейна" вблизи галактики NGC 6505, которая находится на расстоянии 590 миллионов световых лет.
Также в 2026 году Китай отправит на Луну робота-детектора, который будет искать замерзшую воду.
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