Прогноз погоды 21 февраля — прогноз погоды на завтра от Диденко

Девушка зимой идет по городу. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в пятницу, 21 февраля, погода будет холодной и сухой. В дополнение к этому прогнозируют сильный ветер в некоторых регионах.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook в четверг, 20 февраля.

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Прогноз погоды от Диденко на 21 февраля

По прогнозу синоптика, погода будет стабильной и меняться пока не собирается. Завтра, 21 февраля, в Украине будет холодно и сухо. Существенных осадков не ожидается.

Ночью прогнозируют -10...-19 °C. В течение дня ожидается -1...-6 °C. Кроме сильных морозов, ожидается ветер на юге Украины — до 15-20 метров в секунду. В Киеве в пятницу будет без осадков. Ночью прогнозируют -10...-12 °C, днем — около -5 °C.

Прогноз погоды от Наталки Диденко на завтра, 21 февраля. Фото: скриншот

Когда будет потепление

В середине февраля Украину накрыли сильные морозы. Кое-где отметки термометра опускались рекордно низко. Но лютая зима окутала страну ненадолго. По прогнозам Диденко, уже с 25 февраля в Украине начнет теплеть.

Карта циклонов. Фото: Facebook/Наталка Диденко

Напомним, сегодня, 20 февраля, в Украине не прогнозируют существенных магнитных бурь. Однако Солнце все же было неспокойным, что может повлиять на метеочувствительных людей.

По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, морозная погода в Украине продержится в течение всей недели. В некоторых регионах заснежит.