Магнітні бурі 20 лютого — прогноз для метеозалежних

Вплив магнітних бур на самопочуття. Фото: Freepik

У четвер, 20 лютого, суттєвих магнітних бур не прогнозується. Сонячна активність протягом останніх 24 годин залишалася на низькому рівні, хоча було зафіксовано шість спалахів класу С, які значно не впливають на Землю.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Очікується, що геомагнітне поле цього дня залишиться спокійним, а ймовірність спалаху класу М буде незначною.

Головний біль. Фото: Freepik

Сонячна активність на 20 лютого:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 71.

Як магнітні бурі можуть впливати на здоров'я

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей, особливо на тих, хто має хронічні захворювання серцево-судинної системи, схильний до головного болю, коливань артеріального тиску, проблем зі сном або підвищеної втоми. Під час періодів підвищеної сонячної активності можливі головний біль, запаморочення, слабкість, дратівливість та порушення концентрації.

Щоб мінімізувати негативний вплив магнітних бур, варто дотримуватися кількох порад. Важливо пити більше води, уникати стресу, висипатися та намагатися не перевантажувати організм фізичною активністю.

Людям, які страждають на гіпертонію або серцево-судинні захворювання, рекомендується слідкувати за своїм станом, приймати необхідні медикаменти та зменшити вживання кофеїну та алкоголю.

Також корисно частіше бувати на свіжому повітрі, робити легкі фізичні вправи та вживати більше продуктів, багатих на магній і калій, щоб підтримати нормальну роботу серця та нервової системи.

Попередження про магнітні бурі дають змогу людям краще контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів, а також запобігати різким змінам у самопочутті. Хоча 20 лютого серйозних магнітних коливань не очікується, варто бути уважними до свого здоров’я та вживати профілактичних заходів.

Нагадаємо, наприкінці лютого метеозалежні можуть відчути на собі дію магнітної бурі середньої сили.

Також синоптики склали прогноз погоди на сьогодні, 20 лютого, і назвали регіони, де температура повітря опуститься до -19 °С.