Магнитные бури 20 февраля — прогноз для метеозависимых

Влияние магнитных бурь на самочувствие. Фото: Freepik

В четверг, 20 февраля, существенных магнитных бурь не прогнозируется. Солнечная активность в течение последних 24 часов оставалась на низком уровне, хотя было зафиксировано шесть вспышек класса С, которые не оказывают значительного влияния на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Ожидается, что геомагнитное поле в этот день останется спокойным, а вероятность вспышки класса М будет незначительной.

Головная боль. Фото: Freepik

Солнечная активность на 20 февраля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 71.

Как магнитные бури могут влиять на здоровье

Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно на тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, склонен к головным болям, колебаниям артериального давления, проблемам со сном или повышенной усталости. Во время периодов повышенной солнечной активности возможны головная боль, головокружение, слабость, раздражительность и нарушение концентрации.

Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь, стоит придерживаться нескольких советов. Важно пить больше воды, избегать стресса, высыпаться и стараться не перегружать организм физической активностью.

Людям, страдающим гипертонией или сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется следить за своим состоянием, принимать необходимые медикаменты и уменьшить употребление кофеина и алкоголя.

Также полезно чаще бывать на свежем воздухе, делать легкие физические упражнения и употреблять больше продуктов, богатых магнием и калием, чтобы поддержать нормальную работу сердца и нервной системы.

Предупреждения о магнитных бурях позволяют людям лучше контролировать факторы риска инфарктов и инсультов, а также предотвращать резкие изменения в самочувствии. Хотя 20 февраля серьезных магнитных колебаний не ожидается, стоит быть внимательными к своему здоровью и принимать профилактические меры.

Напомним, в конце февраля метеозависимые могут ощутить на себе действие магнитной бури средней силы.

Также синоптики составили прогноз погоды на сегодня, 20 февраля, и назвали регионы, где температура воздуха опустится до -19 °С.