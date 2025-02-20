Магнитные бури 20 февраля — прогноз для метеозависимых

Солнце было подозрительно спокойным — прогноз магнитных бурь
В четверг, 20 февраля, существенных магнитных бурь не прогнозируется. Солнечная активность в течение последних 24 часов оставалась на низком уровне, хотя было зафиксировано шесть вспышек класса С, которые не оказывают значительного влияния на Землю.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 20 февраля
Ожидается, что геомагнитное поле в этот день останется спокойным, а вероятность вспышки класса М будет незначительной.
Солнечная активность на 20 февраля:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- Количество солнечных пятен — 71.
Как магнитные бури могут влиять на здоровье
Магнитные бури могут влиять на самочувствие людей, особенно на тех, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, склонен к головным болям, колебаниям артериального давления, проблемам со сном или повышенной усталости. Во время периодов повышенной солнечной активности возможны головная боль, головокружение, слабость, раздражительность и нарушение концентрации.
Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь, стоит придерживаться нескольких советов. Важно пить больше воды, избегать стресса, высыпаться и стараться не перегружать организм физической активностью.
Людям, страдающим гипертонией или сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется следить за своим состоянием, принимать необходимые медикаменты и уменьшить употребление кофеина и алкоголя.
Также полезно чаще бывать на свежем воздухе, делать легкие физические упражнения и употреблять больше продуктов, богатых магнием и калием, чтобы поддержать нормальную работу сердца и нервной системы.
Предупреждения о магнитных бурях позволяют людям лучше контролировать факторы риска инфарктов и инсультов, а также предотвращать резкие изменения в самочувствии. Хотя 20 февраля серьезных магнитных колебаний не ожидается, стоит быть внимательными к своему здоровью и принимать профилактические меры.
Напомним, в конце февраля метеозависимые могут ощутить на себе действие магнитной бури средней силы.
Также синоптики составили прогноз погоды на сегодня, 20 февраля, и назвали регионы, где температура воздуха опустится до -19 °С.
Читайте Новини.LIVE!