Коли магнітні бурі у лютому 2025 року — детальний календар небезпечних дат

Вплив магнітних бур на здоров'я людини. Колаж: Новини.LIVE

За попередніми прогнозами, у лютому 2025 року очікується підвищена сонячна активність, яка може викликати потужні магнітні бурі. Вчені застерігають, що ці явища можуть впливати на здоров'я та самопочуття, особливо метеочутливих людей. Тому, щоб мінімізувати вплив, варто заздалегідь дізнатися про найнебезпечніші дати.

Новини.LIVE з посиланням на Meteoagent підготували детальний розклад магнітних бур на лютий 2025 року, щоб ви могли вчасно підготуватися до найнебезпечніших днів останнього місяця зими.

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Як відомо, сила магнітної бурі вимірюється за К-індексом. А значення від 4 і вище свідчить про сильну бурю, яка може вплинути на самопочуття.

Розклад магнітних бур на лютий 2025:

1 лютого — K-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 2 лютого — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 3 лютого — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 4 лютого — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 5 лютого — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 6 лютого — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 7 лютого — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 8 лютого — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 9 лютого — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 10 лютого — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 11 лютого — K-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 12 лютого — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 13 лютого — K-індекс 5, потужна магнітна буря ;

— ; 14 лютого — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 15 лютого — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 16 лютого — K-індекс 3, слабкий сонячний шторм;

— K-індекс 3, слабкий сонячний шторм; 17 лютого — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 18 лютого — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 19 лютого — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 20 лютого — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 21 лютого — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 22 лютого — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 23 лютого — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 24 лютого — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 25 лютого — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 26 лютого — K-індекс 2, низька сонячна активність;

— K-індекс 2, низька сонячна активність; 27 лютого — K-індекс 4, м агнітна буря середньої сили ;

— ; 28 лютого — K-індекс 4, магнітна буря середньої сили.

Варто зауважити, що спеціалісти зробили попередній прогноз, який впродовж місяця може змінитися. Річ у тому, що нові спалахи та викиди коронарної маси на Сонці, які провокують магнітні бурі на Землі, можуть виникнути у будь-який момент.

Потужні сонячні спалахи. Фото: shutterstock.com

Як впливають магнітні бурі на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно позначатися на самопочутті. Окрім того, зміни магнітного поля Землі можуть впливати на нервову систему. В зоні найбільшого ризику метеозалежні люди.

Як правило, під час сильних геоштормів можуть з'являтися такі симптоми:

головний біль;

втома;

слабкість;

зниження концентрації та працездатності;

емоційна нестабільність;

дратівливість;

порушення сну;

зміни артеріального тиску.

Дівчина погано себе почуває. Фото: freepik.com

Як зменшити вплив магнітних бур на самопочуття

Щоб мінімізувати негативний вплив магнітних бур, дотримуйтесь таких простих рекомендацій:

Уникайте стресу та перенапруження. Не забувайте про повноцінний сон, який допоможе організму адаптуватися. Контролюйте артеріальний тиск — особливо важливо для людей із серцево-судинними захворюваннями. Підтримуйте водний баланс — пийте достатню кількість чистої води. Уникайте жирної їжі та алкоголю — вони можуть погіршити самопочуття. Прогулянки на свіжому повітрі допоможуть знизити рівень стресу та покращити самопочуття. Майте під рукою необхідні ліки — у разі хронічних захворювань проконсультуйтеся з лікарем.

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