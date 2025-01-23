Місячний календар справ на лютий 2025 — коли дні небезпеки та удачі

Дівчина у хмарах торкається Місяця. Фото: goodfon.com

Лютий 2025 року обіцяє стати місяцем великих можливостей та важливих подій. Але як знайти правильний час для нових починань, розв'язання важливих питань чи навіть відпочинку? Астрологи рекомендують звертати увагу на місячний календар, адже фази Місяця впливають на наше самопочуття, настрій і навіть успіх у справах.

Новини.LIVE підготували для Вас точний розклад вдалих та невдалих днів у лютому 2025 року. Дізнайтеся, коли краще планувати важливі справи, а коли краще взяти паузу.

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Фази Місяця у лютому 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 11 лютого;

— з 1 по 11 лютого; Повня у знаку Лева — 12 лютого о 15:53 за Києвом;

— 12 лютого о 15:53 за Києвом; Місяць, що спадає — з 13 по 27 лютого;

— з 13 по 27 лютого; Молодик у знаку Риби — 28 лютого о 02:44 за Києвом;

— 28 лютого о 02:44 за Києвом; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Фази супутника Землі. Фото: freepik.com

Як на наше життя впливають фази Місяця

Як стверджують астрологи, Місяць у фазі росту — це ідеальний час для нових починань та залучення позитивної енергії у своє життя.

У повню добре завершувати розпочаті справи та проєкти. Оскільки енергія Місяця на піку, люди можуть відчувати роздратованість, сильне збудження, тому необхідно контролювати емоції та уникати конфліктів.

Місяць, що спадає, підходить для аналізу, планування та очищення від усього зайвого. А Молодик — час для нових ідей, мрій та медитацій. Саме у молодий Місяць закладаються основи майбутніх успіхів.

Усі фази Місяця. Фото: freepik.com

Місячний календар на лютий 2025 — коли сприятливі дні

Орієнтуючись на фази Місяця та розташування планет, астрологи виділили найвдаліші дні останнього місяця зими:

4 лютого;

5 лютого;

15 лютого;

18 лютого;

19 лютого;

20 лютого;

25 лютого;

26 лютого.

Сміливо плануйте у ці дати зустрічі, святкування, важливі справи, реалізовуйте задуми та амбітні проєкти.

Дівчина у червоній сукні навпроти Місяця. Фото: shutterstock.com

Які дні будуть небезпечні у лютому 2025 року

Запам'ятайте ці дні та у жодному разі не використовуйте для важливих рішень та подій:

2 лютого;

3 лютого;

10 лютого;

21 лютого;

24 лютого;

27 лютого.

Дівчина з Місяцем у руках. Фото: shutterstock.com

Місячний календар справ у лютому 2025

Найкращі дати для будь-яких починань та нових планів: 8, 12, 18, 19, 20, 26 лютого.

Використовуйте ці дні для будь-яких поїздок та подорожей: 9, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 26 лютого.

Сприятливі дні для планування бюджету, покупок, вкладень, фінансових операцій, прибутку: 6, 14, 18, 19, 20, 24, 26 лютого.

Найкращими датами для бізнесу, старту нового проєкту, підвищення або зміни роботи будуть: 6, 14, 18, 19, 20, 24, 26 лютого.

Сприятливі дні для творчості та хобі: 4, 7, 12, 15, 18, 19, 20, 23 лютого.

Найсприятливіші дні для перезавантаження та медитації: 2, 3, 10, 21, 24 лютого.

Для побачень, романтичних зустрічей та зізнань у коханні ідеально підходять такі дати: 4, 5, 8, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 23 лютого.

Для заручин та весілля сприятливими днями будуть: 4, 5, 8, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 23 лютого.

Сприятливі дні для лікування, оздоровчих та косметичних процедур: 11, 12, 14, 18, 19, 20 лютого.

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