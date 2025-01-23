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Коли у лютому 2025 не слід нічого планувати — місячний календар

23 січня 2025 08:32
Світлана Конюшенко - Редактор
Місячний календар справ на лютий 2025 — коли дні небезпеки та удачі
Дівчина у хмарах торкається Місяця. Фото: goodfon.com
Світлана Конюшенко - Редактор

Лютий 2025 року обіцяє стати місяцем великих можливостей та важливих подій. Але як знайти правильний час для нових починань, розв'язання важливих питань чи навіть відпочинку? Астрологи рекомендують звертати увагу на місячний календар, адже фази Місяця впливають на наше самопочуття, настрій і навіть успіх у справах.

Новини.LIVE підготували для Вас точний розклад вдалих та невдалих днів у лютому 2025 року. Дізнайтеся, коли краще планувати важливі справи, а коли краще взяти паузу. 

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Фази Місяця у лютому 2025 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 11 лютого;
  • Повня у знаку Лева — 12 лютого о 15:53 за Києвом;
  • Місяць, що спадає — з 13 по 27 лютого;
  • Молодик у знаку Риби — 28 лютого о 02:44 за Києвом;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у лютому 2025 року
Фази супутника Землі. Фото: freepik.com

Як на наше життя впливають фази Місяця 

Як стверджують астрологи, Місяць у фазі росту — це ідеальний час для нових починань та залучення позитивної енергії у своє життя.

У повню добре завершувати розпочаті справи та проєкти. Оскільки енергія Місяця на піку, люди можуть відчувати роздратованість, сильне збудження, тому необхідно контролювати емоції та уникати конфліктів. 

Місяць, що спадає, підходить для аналізу, планування та очищення від усього зайвого. А Молодик — час для нових ідей, мрій та медитацій. Саме у молодий Місяць закладаються основи майбутніх успіхів.

 

Як на наше життя впливають фази Місяця
Усі фази Місяця. Фото: freepik.com

Місячний календар на лютий 2025 — коли сприятливі дні

Орієнтуючись на фази Місяця та розташування планет, астрологи виділили найвдаліші дні останнього місяця зими: 

  • 4 лютого;
  • 5 лютого;
  • 15 лютого;
  • 18 лютого;
  • 19 лютого;
  • 20 лютого;
  • 25 лютого;
  • 26 лютого.

Сміливо плануйте у ці дати зустрічі, святкування, важливі справи, реалізовуйте задуми та амбітні проєкти. 

 

Місячний календар на лютий 2025 — коли сприятливі дні
Дівчина у червоній сукні навпроти Місяця. Фото: shutterstock.com

Які дні будуть небезпечні у лютому 2025 року

Запам'ятайте ці дні та у жодному разі не використовуйте для важливих рішень та подій: 

  • 2 лютого;
  • 3 лютого;
  • 10 лютого;
  • 21 лютого;
  • 24 лютого;
  • 27 лютого. 

 

Місячний календар на лютий 2025 — коли несприятливі дні
Дівчина з Місяцем у руках. Фото: shutterstock.com

Місячний календар справ у лютому 2025

Найкращі дати для будь-яких починань та нових планів: 8, 12, 18, 19, 20, 26 лютого.

Використовуйте ці дні для будь-яких поїздок та подорожей: 9, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 26 лютого.

Сприятливі дні для планування бюджету, покупок, вкладень, фінансових операцій, прибутку: 6, 14, 18, 19, 20, 24, 26 лютого.

Найкращими датами для бізнесу, старту нового проєкту, підвищення або зміни роботи будуть: 6, 14, 18, 19, 20, 24, 26 лютого.

Сприятливі дні для творчості та хобі: 4, 7, 12, 15, 18, 19, 20, 23 лютого.

Найсприятливіші дні для перезавантаження та медитації: 2, 3, 10, 21, 24 лютого.

Для побачень, романтичних зустрічей та зізнань у коханні ідеально підходять такі дати: 4, 5, 8, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 23 лютого.

Для заручин та весілля сприятливими днями будуть: 4, 5, 8, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 23 лютого.

Сприятливі дні для лікування, оздоровчих та косметичних процедур: 11, 12, 14, 18, 19, 20 лютого.

Раніше ми розповідали, які люди мають найміцніше здоров'я за датою та місяцем народження. 

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Місяць прогнози лютий Астрологія поради місячний календар

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09:53 Samsung представила гаджет, який конкуруватиме з Apple

09:42 Це не локальний конфлікт — Дуда висловився про війну в Україні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:41 Північнокорейські війська зазнають шалених втрат — подробиці

09:40 Удар по Запоріжжю — Зеленський закликав до тиску на РФ

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