Лунный календарь дел на февраль 2025 — когда дни опасности и удачи

Девушка в облаках касается Луны. Фото: goodfon.com

Февраль 2025 года обещает стать месяцем больших возможностей и важных событий. Но как найти правильное время для новых начинаний, решения важных вопросов или даже отдыха? Астрологи рекомендуют обращать внимание на лунный календарь, ведь фазы Луны влияют на наше самочувствие, настроение и даже успех в делах.

Новини.LIVE подготовили для Вас точное расписание удачных и неудачных дней в феврале 2025 года. Узнайте, когда лучше планировать важные дела, а когда лучше взять паузу.

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Фазы Луны в феврале 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 11 февраля;

— с 1 по 11 февраля; Полнолуние в знаке Льва — 12 февраля в 15:53 по Киеву;

— 12 февраля в 15:53 по Киеву; Убывающая Луна — с 13 по 27 февраля;

— с 13 по 27 февраля; Новолуние в знаке Рыбы — 28 февраля в 02:44 по Києву;

— 28 февраля в 02:44 по Києву; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — немає.

Фазы спутника Земли. Фото: freepik.com

Как на нашу жизнь влияют фазы Луны

Как утверждают астрологи, Луна в фазе роста — это идеальное время для новых начинаний и привлечения положительной энергии в свою жизнь.

В полнолуние хорошо завершать начатые дела и проекты. Поскольку энергия Луны на пике, люди могут чувствовать раздражительность, сильное возбуждение, поэтому необходимо контролировать эмоции и избегать конфликтов.

Убывающая Луна подходит для анализа, планирования и очищения от всего лишнего. А Новолуние — время для новых идей, мечтаний и медитаций. Именно в новолуние закладываются основы будущих успехов.

Все фазы Луны. Фото: freepik.com

Лунный календарь на февраль 2025 — когда благоприятные дни

Ориентируясь на фазы Луны и расположение планет, астрологи выделили самые удачные дни последнего месяца зимы:

4 февраля;

5 февраля;

15 февраля;

18 февраля;

19 февраля;

20 февраля;

25 февраля;

26 февраля.

Смело планируйте в эти даты встречи, празднования, важные дела, реализовывайте замыслы и амбициозные проекты.

Девушка в красном платье напротив Луны. Фото: shutterstock.com

Какие дни будут опасны в феврале 2025 года

Запомните эти дни и ни в коем случае не используйте для важных решений и событий:

2 февраля;

3 февраля;

10 февраля;

21 февраля;

24 февраля;

27 февраля;

Девушка с Луной в руках. Фото: shutterstock.com

Лунный календарь дел в феврале 2025

Лучшие даты для любых начинаний и новых планов: 8, 12, 18, 19, 20, 26 февраля.

Используйте эти дни для любых поездок и путешествий: 9, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 26 февраля.

Удачные дни для планирования бюджета, покупок, вложений, финансовых операций, прибыли: 6, 14, 18, 19, 20, 24, 26 февраля.

Лучшими датами для бизнеса, старта нового проекта, повышения или смены работы будут: 6, 14, 18, 19, 20, 24, 26 февраля.

Удачные дни для творчества и хобби: 4, 7, 12, 15, 18, 19, 20, 23 февраля.

Самые благоприятные дни для перезагрузки и медитации: 2, 3, 10, 21, 24 февраля.

Для свиданий, романтических встреч и признаний в любви идеально подходят такие даты: 4, 5, 8, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 23 февраля.

Для помолвки и свадьбы благоприятными днями будут: 4, 5, 8, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 23 февраля.

Удачные дни для лечения, оздоровительных и косметических процедур: 11, 12, 14, 18, 19, 20 февраля.

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