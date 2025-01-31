Когда магнитные бури в феврале 2025 года — подробный календарь опасных дат

Влияние магнитных бурь на здоровье человека. Коллаж: Новини.LIVE

По предварительным прогнозам, в феврале 2025 года ожидается повышенная солнечная активность, которая может вызвать мощные магнитные бури. Ученые предостерегают, что эти явления могут влиять на здоровье и самочувствие, особенно метеочувствительных людей. Поэтому, чтобы минимизировать влияние, стоит заранее узнать о самых опасных датах.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили подробное расписание магнитных бурь на февраль 2025 года, чтобы вы могли вовремя подготовиться к самым опасным дням последнего месяца зимы.

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Как известно, сила магнитной бури измеряется по К-индексу. А значение от 4 и выше свидетельствует о сильной буре, которая может повлиять на самочувствие.

Расписание магнитных бурь на февраль 2025 года:

1 февраля — K-индекс 5, мощная магнитная буря ;

— ; 2 февраля — K-индекс 4, магнитная буря средней силы ;

— ; 3 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

— K-индекс 2, низкая солнечная активность; 4 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

— K-индекс 2, низкая солнечная активность; 5 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

— K-индекс 2, низкая солнечная активность; 6 февраля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

— K-индекс 3, слабый солнечный шторм; 7 февраля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

— K-индекс 3, слабый солнечный шторм; 8 февраля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

— K-индекс 3, слабый солнечный шторм; 9 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

— K-индекс 2, низкая солнечная активность; 10 февраля — K-индекс 4, магнитная буря средней силы ;

— ; 11 февраля — K-индекс 5, мощная магнитная буря ;

— ; 12 февраля — K-индекс 4, магнитная буря средней силы ;

— ; 13 февраля — K-индекс 5, мощная магнитная буря ;

— ; 14 февраля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

— K-индекс 3, слабый солнечный шторм; 15 февраля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

— K-индекс 3, слабый солнечный шторм; 16 февраля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;

— K-индекс 3, слабый солнечный шторм; 17 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

— K-индекс 2, низкая солнечная активность; 18 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

— K-индекс 2, низкая солнечная активность; 19 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

— K-индекс 2, низкая солнечная активность; 20 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

— K-индекс 2, низкая солнечная активность; 21 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

— K-индекс 2, низкая солнечная активность; 22 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

— K-индекс 2, низкая солнечная активность; 23 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

— K-индекс 2, низкая солнечная активность; 24 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

— K-индекс 2, низкая солнечная активность; 25 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

— K-индекс 2, низкая солнечная активность; 26 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;

— K-индекс 2, низкая солнечная активность; 27 февраля — K-индекс 4, магнитная буря средней силы ;

— ; 28 февраля — K-индекс 4,магнитная буря средней силы.

Стоит заметить, что специалисты сделали предварительный прогноз, который в течение месяца может измениться. Дело в том, что новые вспышки и выбросы коронарной массы на Солнце, которые провоцируют магнитные бури на Земле, могут возникнуть в любой момент.

Мощные солнечные вспышки. Фото: shutterstock.com

Как влияют магнитные бури на здоровье

Магнитные бури могут негативно сказываться на самочувствии. Кроме того, изменения магнитного поля Земли могут влиять на нервную систему. В зоне наибольшего риска метеозависимые люди.

Как правило, во время сильных геоштормов могут появляться следующие симптомы:

головная боль;

усталость;

слабость;

снижение концентрации и работоспособности;

эмоциональная нестабильность;

раздражительность;

нарушения сна;

изменения артериального давления.

Девушка плохо себя чувствует. Фото: freepik.com

Как уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие

Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь, следуйте таким простым рекомендациям:

Избегайте стресса и перенапряжения. Не забывайте о полноценном сне, который поможет организму адаптироваться. Контролируйте артериальное давление — особенно важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поддерживайте водный баланс — пейте достаточное количество чистой воды. Избегайте жирной пищи и алкоголя — они могут ухудшить самочувствие. Прогулки на свежем воздухе помогут снизить уровень стресса и улучшить самочувствие. Имейте под рукой необходимые лекарства — в случае хронических заболеваний проконсультируйтесь с врачом.

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