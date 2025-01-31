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Календарь магнитных бурь на февраль 2025 — какие дни опасные

31 января 2025 08:22
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Когда магнитные бури в феврале 2025 года — подробный календарь опасных дат
Влияние магнитных бурь на здоровье человека. Коллаж: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

По предварительным прогнозам, в феврале 2025 года ожидается повышенная солнечная активность, которая может вызвать мощные магнитные бури. Ученые предостерегают, что эти явления могут влиять на здоровье и самочувствие, особенно метеочувствительных людей. Поэтому, чтобы минимизировать влияние, стоит заранее узнать о самых опасных датах.

Новини.LIVE со ссылкой на Meteoagent подготовили подробное расписание магнитных бурь на февраль 2025 года, чтобы вы могли вовремя подготовиться к самым опасным дням последнего месяца зимы.

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Как известно, сила магнитной бури измеряется по К-индексу. А значение от 4 и выше свидетельствует о сильной буре, которая может повлиять на самочувствие.

Расписание магнитных бурь на февраль 2025 года:

  • 1 февраля K-индекс 5, мощная магнитная буря;
  • 2 февраляK-индекс 4, магнитная буря средней силы;
  • 3 февраля K-индекс 2, низкая солнечная активность;
  • 4 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;
  • 5 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;
  • 6 февраля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
  • 7 февраля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
  • 8 февраля K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
  • 9 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;
  • 10 февраля K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
  • 11 февраля K-индекс 5, мощная магнитная буря;
  • 12 февраля K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
  • 13 февраля K-индекс 5, мощная магнитная буря;
  • 14 февраля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
  • 15 февраля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
  • 16 февраля — K-индекс 3, слабый солнечный шторм;
  • 17 февраля K-индекс 2, низкая солнечная активность;
  • 18 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;
  • 19 февраля K-индекс 2, низкая солнечная активность;
  • 20 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;
  • 21 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;
  • 22 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;
  • 23 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;
  • 24 февраля K-индекс 2, низкая солнечная активность;
  • 25 февраля — K-индекс 2, низкая солнечная активность;
  • 26 февраля K-индекс 2, низкая солнечная активность;
  • 27 февраля K-индекс 4,магнитная буря средней силы;
  • 28 февраляK-индекс 4,магнитная буря средней силы.

Стоит заметить, что специалисты сделали предварительный прогноз, который в течение месяца может измениться. Дело в том, что новые вспышки и выбросы коронарной массы на Солнце, которые провоцируют магнитные бури на Земле, могут возникнуть в любой момент.

 

Магнітні бурі у лютому 2025 року — детальний розклад на місяць
Мощные солнечные вспышки. Фото: shutterstock.com

Как влияют магнитные бури на здоровье

Магнитные бури могут негативно сказываться на самочувствии. Кроме того, изменения магнитного поля Земли могут влиять на нервную систему. В зоне наибольшего риска метеозависимые люди.

Как правило, во время сильных геоштормов могут появляться следующие симптомы:

  • головная боль;
  • усталость;
  • слабость;
  • снижение концентрации и работоспособности;
  • эмоциональная нестабильность;
  • раздражительность;
  • нарушения сна;
  • изменения артериального давления.

 

Як впливають магнітні бурі на здоров'я
Девушка плохо себя чувствует. Фото: freepik.com

Как уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие

Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь, следуйте таким простым рекомендациям:

  1. Избегайте стресса и перенапряжения.
  2. Не забывайте о полноценном сне, который поможет организму адаптироваться.
  3. Контролируйте артериальное давление — особенно важно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
  4. Поддерживайте водный баланс — пейте достаточное количество чистой воды.
  5. Избегайте жирной пищи и алкоголя — они могут ухудшить самочувствие.
  6. Прогулки на свежем воздухе помогут снизить уровень стресса и улучшить самочувствие.
  7. Имейте под рукой необходимые лекарства — в случае хронических заболеваний проконсультируйтесь с врачом.

 

Также предлагаем ознакомиться с лунным календарем дел на февраль 2025 года, который поможет выбрать самые удачные дни.

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