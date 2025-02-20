Прогноз погоди в Україні на сьогодні, 20 лютого — синоптики попередили про морози

Лютий лютує — прогноз погоди на сьогодні від синоптиків
В Україні сьогодні синоптики прогнозують погоду без опадів. Крім того, є ризик ожеледиці на дорогах, а температура в деяких областях знизиться до -19 °С.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 20 лютого
В Україну переміститься атмосферний фронт з півночі, тому можна очікувати невеликий сніг. Також за фронтом буде зростати атмосферний тиск, отже вдень у більшості північних і західних областей очікується погода без опадів. Проте на дорогах місцями можлива ожеледиця і водіям з пішоходами треба бути особливо уважними.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень -3...-8 °С, на заході та півдні країни -4...+1 °С.
Погода на Київщині 20 лютого
У столиці та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень обійдеться без опадів, хоча на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень -3...-8 °С, а у самому Києві -4...-6 °С.
Прогноз погоди від Наталії Діденко
Синоптикиня повідомляє, що в Україні сьогодні температура повітря підвищиться до -1...-6 °С. Невеличкий сніг можливо випаде вранці на заході та півночі, а вдень — у центральних областях, на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Одещині, Миколаївщині та Херсонщині.
Що до Києва, то Діденко прогнозу у столиці вдень відсутність опадів, а середня температура становитиме -3...-5 °С.
Нагадаємо, Діденко розповіла, що в Україні очікується потепління з 25 лютого. Місцями температура повітря підвищиться до +10 °С.
Також в Україні весь тиждень збережеться холодна погода, а в окремих регіонах очікується сніг.
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