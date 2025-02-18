Прогноз погоди в Україні на завтра, 19 лютого, від Наталки Діденко

Сильний мороз у Києві. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 19 лютого, очікується морозна. Місцями будуть опади у вигляді невеликого снігу.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода в Україні 19 лютого

Вночі температура повітря буде -13...-9 °С. Найхолодніше в східній частині України — -19...12 °С, найтепліше на заході — -10...-4 °С.

Вдень передбачається -6...-1 °С.

Погода в Україні 19 лютого. Фото: Meteopost

У середу на заході, півночі та частково в центральних областях очікується невеликий сніг. На півдні та сході буде сухо.

Погода в Києві 19 лютого

Найближчої ночі в столиці буде -10 °С, вдень -3...-1 °С. На дорогах буде слизько, а місцями можливий невеликий сніг.

Коли буде потепління

"За попередніми прогнозами, які, як завжди потребуватимуть уточнення, потепління прийде в Україну з 25 лютого", — розповіла Діденко.

За її словами, тоді денна температура повітря поступово підвищуватиметься і досягне +1...+5 °С, а подекуди +10 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні цього тижня буде аномально холодна погода. У деяких областях температура повітря впаде до -21 °С.

Також метеоролог Ігор Кібальчич розповів, що, ймовірно, температура може почати підвищуватится з наступного тижня.