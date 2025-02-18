Прогноз погоди в Україні на завтра, 19 лютого, від Наталки Діденко

Сильний мороз та сніг — прогноз погоди на завтра від Діденко
Погода в Україні завтра, 19 лютого, очікується морозна. Місцями будуть опади у вигляді невеликого снігу.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 19 лютого
Вночі температура повітря буде -13...-9 °С. Найхолодніше в східній частині України — -19...12 °С, найтепліше на заході — -10...-4 °С.
Вдень передбачається -6...-1 °С.
У середу на заході, півночі та частково в центральних областях очікується невеликий сніг. На півдні та сході буде сухо.
Погода в Києві 19 лютого
Найближчої ночі в столиці буде -10 °С, вдень -3...-1 °С. На дорогах буде слизько, а місцями можливий невеликий сніг.
Коли буде потепління
"За попередніми прогнозами, які, як завжди потребуватимуть уточнення, потепління прийде в Україну з 25 лютого", — розповіла Діденко.
За її словами, тоді денна температура повітря поступово підвищуватиметься і досягне +1...+5 °С, а подекуди +10 °С.
Нагадаємо, в Україні цього тижня буде аномально холодна погода. У деяких областях температура повітря впаде до -21 °С.
Також метеоролог Ігор Кібальчич розповів, що, ймовірно, температура може почати підвищуватится з наступного тижня.
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