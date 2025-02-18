Прогноз погоды в Украине на завтра, 19 февраля, от Наталки Диденко

Сильный мороз и снег — прогноз погоды на завтра от Диденко
Погода в Украине завтра, 19 февраля, ожидается морозная. Местами будут осадки в виде небольшого снега.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 19 февраля
Ночью температура воздуха будет -13...-9 °С. Холоднее всего в восточной части Украины — -19...12 °С, теплее всего на западе — -10...-4 °С.
Днем предполагается -6...-1 °С.
В среду на западе, севере и частично в центральных областях ожидается небольшой снег. На юге и востоке будет сухо.
Погода в Киеве 19 февраля
Ближайшей ночью в столице будет -10 °С, днем -3...-1 °С. На дорогах будет скользко, а местами возможен небольшой снег.
Когда будет потепление
"По предварительным прогнозам, которые, как всегда, будут нуждаться в уточнении, потепление придет в Украину с 25 февраля", — рассказала Диденко.
По ее словам, тогда дневная температура воздуха постепенно будет повышаться и достигнет +1...+5 °С, а иногда +10 °С.
Напомним, в Украине на этой неделе будет аномально холодная погода. В некоторых областях температура воздуха упадет до -21 °С.
Также метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, что, вероятно, температура может начать подниматься со следующей недели.
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