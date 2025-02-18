Прогноз погоды в Украине на завтра, 19 февраля, от Наталки Диденко

Сильный мороз в Киеве. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 19 февраля, ожидается морозная. Местами будут осадки в виде небольшого снега.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 19 февраля

Ночью температура воздуха будет -13...-9 °С. Холоднее всего в восточной части Украины — -19...12 °С, теплее всего на западе — -10...-4 °С.

Днем предполагается -6...-1 °С.

Погода в Украине 19 февраля. Фото: Meteopost

В среду на западе, севере и частично в центральных областях ожидается небольшой снег. На юге и востоке будет сухо.

Погода в Киеве 19 февраля

Ближайшей ночью в столице будет -10 °С, днем -3...-1 °С. На дорогах будет скользко, а местами возможен небольшой снег.

Когда будет потепление

"По предварительным прогнозам, которые, как всегда, будут нуждаться в уточнении, потепление придет в Украину с 25 февраля", — рассказала Диденко.

По ее словам, тогда дневная температура воздуха постепенно будет повышаться и достигнет +1...+5 °С, а иногда +10 °С.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Украине на этой неделе будет аномально холодная погода. В некоторых областях температура воздуха упадет до -21 °С.

Также метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, что, вероятно, температура может начать подниматься со следующей недели.