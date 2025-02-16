Прогноз погоди в Україні 17-23 лютого — синоптики попередили про аномальні морози до -21 °C

Чоловік йде вулицею у мороз та заметіль. Ілюстративне фото: Reuters

В Україні протягом тижня, з 17 по 23 лютого, пануватиме аномально холодна погода. Середньодобова температура на 5-8 °C буде нижчою за кліматичну норму. У деяких областях варто очікувати до -21 °С.

Про це повідомляє Meteprog.

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За даними синоптиків, тиждень буде холодним, із сильними морозами, ожеледицею та мінімальною кількістю опадів.

Понеділок, 17 лютого. Невеликий сніг можливий уночі на заході, а вдень у центральних областях та в Карпатах. В інших регіонах — без істотних опадів. На дорогах слизько через ожеледицю. Вітер слабкий, 3–8 м/с.

Температура вночі — -12…-7 °C. У північних, східних областях і Карпатах — -18…-13 °C, місцями до -20°C.

Вдень -8…-3 °C, на Закарпатті та півдні -2…+3 °C.

Прогноз погоди на 17 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Вівторок, 18 лютого. Переважно суха та морозна погода без значних опадів. На дорогах збережеться ожеледиця. Вітер 3–8 м/с.

Температура вночі -13…-8°C. У північних, східних областях і Карпатах -19…-14 °C, місцями до -21 °C.

Вдень -7…-2 °C, у південних та західних областях -2…+3 °C.

Прогноз погоди на 18 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Середа, 19 лютого. Вночі опадів не очікується, вдень у західних і частково північних областях можливий слабкий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с, у північних та західних регіонах південно-західний, 5–10 м/с.

Температура вночі -12…-7°C. У Карпатах, на півночі та сході -19…-13°C.

Вдень -6…-1°C, на заході та півдні -3…+2°C.

Прогноз погоди на 19 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Четвер, 20 лютого. У північних, центральних та південних областях очікується невеликий сніг, в інших регіонах без опадів. На дорогах слизько. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с, у західних та північних областях північно-західний, 7–12 м/с.

Температура вночі -10…-5°C. У Карпатах і східних регіонах -16…-11°C.

Вдень -6…-1°C, у західних і південних регіонах -3…+2°C.

Прогноз погоди на 20 лютого. Фото: Укргідрометцентр

П’ятниця, 21 лютого. Опадів майже не очікується, лише вночі у Криму можливий слабкий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 5–10 м/с, у Криму та Приазов’ї пориви до 15–17 м/с.

Температура вночі -11…-6°C. На півночі, сході та в Карпатах -16…-11°C.

Вдень -7…-2°C, у західних і південних областях -4…+1°C.

Прогноз погоди на 21 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Вихідні, 22–23 лютого. Антициклон забезпечить суху та морозну погоду. Вночі в центральних і західних областях можливий туман та паморозь. Вітер слабкий, 3–8 м/с.

Температура вночі -12…-7°C. У східних і північних регіонах -18…-12°C, місцями до -20°C.

Вдень -8…-2°C, на заході та півдні -3…+2°C.

Нагадаємо, у Харкові у перший день тижня 17 лютого синоптики прогнозують до -18 °C.

Також ми писали, що в Одесі відчутна температура буде нижчою за фактичну через вітер.