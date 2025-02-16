Прогноз погоды в Украине 17-23 февраля — синоптики предупредили об аномальных морозах до -21 °C

Мужчина идет по улице в мороз и метель. Иллюстративное фото: Reuters

В Украине в течение недели, с 17 по 23 февраля, будет царить аномально холодная погода. Среднесуточная температура на 5-8 °C будет ниже климатической нормы. В некоторых областях стоит ожидать до -21 °С.

Об этом сообщает Meteprog.

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По данным синоптиков, неделя будет холодной, с сильными морозами, гололедом и минимальным количеством осадков.

Понедельник, 17 февраля. Небольшой снег возможен ночью на западе, а днем в центральных областях и в Карпатах. В остальных регионах — без существенных осадков. На дорогах скользко из-за гололеда. Ветер слабый, 3-8 м/с.

Температура ночью -12...-7 °C. В северных, восточных областях и Карпатах -18...-13 °C, местами до -20 °C.

Днем -8...-3 °C, на Закарпатье и юге -2...+3 °C.

Прогноз погоды на 17 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Вторник, 18 февраля. Преимущественно сухая и морозная погода без значительных осадков. На дорогах сохранится гололедица. Ветер 3-8 м/с.

Температура ночью -13...-8 °C. В северных, восточных областях и Карпатах -19...-14 °C, местами до -21 °C.

Днем -7...-2 °C, в южных и западных областях -2...+3 °C.

Прогноз погоды на 18 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Среда, 19 февраля. Ночью осадков не ожидается, днем в западных и частично северных областях возможен слабый снег. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в северных и западных регионах юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью -12...-7 °C. В Карпатах, на севере и востоке -19...-13 °C.

Днем -6...-1 °C, на западе и юге -3...+2 °C.

Прогноз погоды на 19 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Четверг, 20 февраля. В северных, центральных и южных областях ожидается небольшой снег, в остальных регионах без осадков. На дорогах скользко. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западных и северных областях северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью -10...-5 °C. В Карпатах и восточных регионах -16...-11 °C.

Днем -6...-1°C, в западных и южных регионах -3...+2 °C.

Прогноз погоды на 20 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Пятница, 21 февраля. Осадков почти не ожидается, только ночью в Крыму возможен слабый снег. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье порывы до 15-17 м/с.

Температура ночью -11...-6 °C. На севере, востоке и в Карпатах -16...-11 °C.

Днем -7...-2 °C, в западных и южных областях -4...+1 °C.

Прогноз погоды на 21 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Выходные, 22-23 февраля. Антициклон обеспечит сухую и морозную погоду. Ночью в центральных и западных областях возможен туман и изморозь. Ветер слабый, 3-8 м/с.

Температура ночью -12...-7 °C. В восточных и северных регионах -18...-12 °C, местами до -20 °C.

Днем -8...-2 °C, на западе и юге -3...+2 °C.

Напомним, в Харькове в первый день недели 17 февраля синоптики прогнозируют до -18 °C.

Также мы писали, что в Одессе ощутимая температура будет ниже фактической из-за ветра.