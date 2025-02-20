Прогноз погоды в Украине на сегодня, 20 февраля — синоптики предупредили о морозах

Заснеженный парк в Харькове. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине сегодня синоптики прогнозируют погоду без осадков. Кроме того, есть риск гололеда на дорогах, а температура в некоторых областях снизится до -19 °С.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 20 февраля

В Украину переместится атмосферный фронт с севера, поэтому можно ожидать небольшой снег. Также за фронтом будет расти атмосферное давление, поэтому днем в большинстве северных и западных областей ожидается погода без осадков. Однако на дорогах местами возможна гололедица и водителям с пешеходами надо быть особенно внимательными.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем -3...-8 °С, на западе и юге страны -4...+1 °С.

Погода в Украине 20 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода на Киевщине 20 февраля

В столице и области ожидается облачная погода с прояснениями. Днем обойдется без осадков, хотя на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура по области днем -3...-8 °С, а в самом Киеве -4...-6 °С.

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Синоптик сообщает, что в Украине сегодня температура воздуха повысится до -1...-6 °С. Небольшой снег возможно выпадет утром на западе и севере, а днем — в центральных областях, в Сумской, Харьковской, Луганской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Погода в Украине 20 февраля. Фото: t.me/PohodaNatalka

Что касается Киева, то Диденко прогноза в столице днем отсутствие осадков, а средняя температура составит -3...-5 °С.

Сообщение Диденко. Фото: скриншот

Напомним, Диденко рассказала, что в Украине ожидается потепление с 25 февраля. Местами температура воздуха повысится до +10 °С.

Также в Украине всю неделю сохранится холодная погода, а в отдельных регионах ожидается снег.