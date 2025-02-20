Синоптики предупредили о внезапном приходе тепла в Украину

Люди идут улицей. Фото: Новини.LIVE

С наступлением календарной весны в Украину прибудет резкое потепление. С 1 марта столбики термометров начнут уверенно подниматься, а в западных областях ожидается сразу +15...+16 °C.

Об этом свидетельствуют данные метеорадара Ventusky.

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Погода в последние дни февраля

В последние дни февраля синоптики прогнозируют до -10 °C, однако дневные показатели покажут тенденцию к потеплению. С 1 марта с западной части нашей страны начнет заходить теплый атмосферный фронт.

Отмечается, что потепление почувствуют жители западных, северных, центральных и южных областей. Прогнозируется +4...+8 °C, а на Львовщине, Тернопольщине и Буковине термометры покажут +10 °C.

В воскресенье, 2 марта, потепление накроет половину страны. Ожидается до +15 °C на Львовщине и на Закарпатье, в западных областях — +13 °C, в центре и на юге от +8 до +10 °C. Несколько холоднее будет на севере и на востоке — до +6 °C.

В понедельник, 3 марта, волна потепления распространится и на Днепропетровскую область и Запорожье. При этом в центре страны и на севере дневная температура снизится до +4... +8 °C. На востоке днем до +8 °C. На остальной территории ожидаются весенние +13...+15 °C.

Во вторник, 4 марта, украинцы дождутся настоящего весеннего тепла - на большей территории Украины ожидается погода в пределах +13...+16 °C. Прохладнее будет только на крайнем востоке и севере — до +5 °C днем.

Напомним, синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды в Украине на пятницу, 21 февраля. Она отметила, что погода будет холодной и сухой, а в некоторых регионах ожидается сильный ветер.

Морозы и аномально холодная погода продержатся в Украине в течение всей недели. В некоторых областях стоит ожидать до -21 °C.