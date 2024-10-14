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Гейлі Бібер не підпускає своїх батьків до їхнього з Джастіном первістка

14 жовтня 2024 21:23
Віталій Ковальчук - Редактор
Гейлі Бібер не показує онука своїм батькам
Модель Гейлі Бібер та співак Джастін Бібер. Фото: Instagram//haileybieber
Віталій Ковальчук - Редактор

В серпні цього року американська модель Гейлі Бібер та співак Джастін Бібер вперше стали батьками. В них народився син Джек Блюз. Втім його поки що не бачили батьки Гейл. 

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Гейлі Бібер проти зустрічей її батьків з сином

27-річна модель, яка підтримує Джастіна на тлі скандалів з репером P. Diddy, не дозволяє своїм батькам, Стівену Болвіну та його дружині Кенії, спілкуватися з її сином. Стосунки між ними почали погіршуватися, коли Гейлі завагітніла. Вона приховувала це від родини декілька місяців, через що на неї образились. 

"Гейлі посварилася зі своєю сім'єю, коли її батько в соцмережах попросив помолитися за неї і Джастіна. А вона сказала йому, що не хоче, щоб він втручався в її життя. Після цього Стівен сказав Гейлі, що вона б навіть не познайомилася з Джастіном, якби він не представив її", — розповіло джерело таблоїда. 

Батьки Гейлі Бібер
Батьки Гейлі Бібер. Фото: Instagram/stephenbaldwin7

Вперше зірки зустрілись на телебаченні у 2009-му, але зустрічатися почали лише у 2015-му. Згодом, у 2018 році, лише через три місяці після розставання Джастіна зі співачкою, акторкою Селеною Гомес, вони знову зійшлись. Вони розписалися у вересні того ж року, а весілля відіграли 30 вересня 2019-го. 

Нагадаємо, раніше ми писали, як Джастін та Гейлі Бібери вперше з'явились на публіці після народження первістка. Також ми розповідали, що дружина Джастіна Бібера захистила його від P. Diddy.

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