Гейлі Бібер врятувала Джастіна Бібера від P. Diddy — деталі

Захистила Джастіна від P. Diddy — хейтери полюбили Гейлі Бібер
Хейтери змінили думку про модель Гейлі Бібер після того, як спалахнув скандал навколо арештованого репера P. Diddy. У мережі вважають, що саме дружина Джастіна врятувала його після багатьох років негативного впливу музичного продюсера.
Редакція Новини.LIVE продовжує розповідати деталі.
Гейлі Бібер допомогла Джастіну оговтатись після страждань від P. Diddy
Модель та бізнесвумен Гейлі Бібер останні десять років була головним об'єктом для хейтерів в американському шоубізнесі. Прихильники роману Селени Гомес та Джастіна Бібера не могли пережити їхній розрив та в усьому винили дівчину. Їй писали гнівні коментарі навіть після їхнього одруження зі співаком, яке було 4 роки тому. Втім, нині фанати переметнулись на інший бік.
@moodmp4
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У мережі вважають, що саме Гейлі стала "рятівним човном" для артиста, який пережив багато років страждань від впливу музичного продюсера P. Diddy. За однією з теорій змов, нині арештований репер вчиняв сексуальне насильство щодо співака з його 15 років. Ймовірно саме через це Бібер переживав важкий період, нервові зриви та шокував публіку нездоровим виглядом.
@the_kissland
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Хейтери Гейлі різко перетворились у фанатів, адже нині вважають її ідеальною парою для Джастіна. Адже дівчина буквально весь час була з ним поряд, розділила всі найгірші миття його життя.
Нещодавно у пари народилась дитина і вони дійсно щасливі. Нагадаємо ми показували, яка чарівна була Гейлі під час вагітності.
Також ми детальніше розповідали про теорію змови, згідно з якою Джастін Бібер потрапив під поганий вплив P. Diddy. Співак протягом багатьох років намагався розповісти світові правду у своїх піснях.
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