Гейлі Бібер врятувала Джастіна Бібера від P. Diddy — деталі

Джастін та Гейлі Бібери. Фото: instagram/haileybieber

Хейтери змінили думку про модель Гейлі Бібер після того, як спалахнув скандал навколо арештованого репера P. Diddy. У мережі вважають, що саме дружина Джастіна врятувала його після багатьох років негативного впливу музичного продюсера.

Редакція Новини.LIVE продовжує розповідати деталі.

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Модель та бізнесвумен Гейлі Бібер останні десять років була головним об'єктом для хейтерів в американському шоубізнесі. Прихильники роману Селени Гомес та Джастіна Бібера не могли пережити їхній розрив та в усьому винили дівчину. Їй писали гнівні коментарі навіть після їхнього одруження зі співаком, яке було 4 роки тому. Втім, нині фанати переметнулись на інший бік.

У мережі вважають, що саме Гейлі стала "рятівним човном" для артиста, який пережив багато років страждань від впливу музичного продюсера P. Diddy. За однією з теорій змов, нині арештований репер вчиняв сексуальне насильство щодо співака з його 15 років. Ймовірно саме через це Бібер переживав важкий період, нервові зриви та шокував публіку нездоровим виглядом.

Хейтери Гейлі різко перетворились у фанатів, адже нині вважають її ідеальною парою для Джастіна. Адже дівчина буквально весь час була з ним поряд, розділила всі найгірші миття його життя.

Нещодавно у пари народилась дитина і вони дійсно щасливі. Нагадаємо ми показували, яка чарівна була Гейлі під час вагітності.

Також ми детальніше розповідали про теорію змови, згідно з якою Джастін Бібер потрапив під поганий вплив P. Diddy. Співак протягом багатьох років намагався розповісти світові правду у своїх піснях.