Джастін Бібер ледь не помер від наркотичної залежності — подробиці, відео

Джастін Бібер. Фото: instagram.com/justinbieber

Американський співак Джастін Бібер вперше заговорив про свою залежність. Тривалий час зірка мав проблеми з наркотиками.

Артист розповів про непростий період свого життя у документальному фільмі "Джастін Бібер: Пори року", пише The Standard.

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30-річний виконавець вперше розповів про свої проблеми із забороненими речовинами. За словами Джастіна, щоранку він спершу випивав пігулку та курив маріхуану, перш ніж почати щось робити. Залежність артиста ледь не призвела до летального випадку.

"Я вирішив кинути, коли вже відчував, що помираю. Моя охорона приходила вночі до мене в кімнату, щоб перевірити пульс. Люди не розуміють, наскільки все було погано, це було, чесно кажучи, жахливо", — поділився Бібер.

Співак розповів, що навіть звертався до віри у моменти, коли відчував, що не може впоратися.

"Я просто сказав: "Боже, якщо ти існуєш, допоможи мені пройти через це, а я зроблю все інше". І я це зробив — принаймні, я думав, що зробив", — відкрився співак.

Нагадаємо, що зараз активно обговорюють зв'язок Бібера з репером P.Diddy, якого звинувачують у домаганнях, насильстві та сутенерстві. Продюсер допомагав молодому виконавцю просунутися в музичній кар'єрі та мав із ним тісну дружбу.

Однак нещодавно стало відомо, що Джастін Бібер міг стати жертвою P.Diddy.

Також у мережі сплило скандальне інтерв'ю, де P. Diddy змусив Бібера мовчати.