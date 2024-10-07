Джастин Бибер чуть не умер от наркотической зависимости — подробности, видео

Джастин Бибер. Фото: instagram.com/justinbieber

Американский певец Джастин Бибер впервые заговорил о своей зависимости. Долгое время звезда имела проблемы с наркотиками.

Артист рассказал о непростом периоде своей жизни в документальном фильме "Джастин Бибер: Времена года", пишет The Standard.

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30-летний исполнитель впервые рассказал о своих проблемах с запрещенными веществами. По словам Джастина, каждое утро он сначала выпивал таблетку и курил марихуану, прежде чем начать что-либо делать. Зависимость артиста чуть не привела к летальному исходу.

"Я решил бросить, когда уже чувствовал, что умираю. Моя охрана приходила ночью ко мне в комнату, чтобы проверить пульс. Люди не понимают, насколько все было плохо, это было, честно говоря, ужасно", — поделился Бибер .

Певец рассказал, что даже обращался к вере в моменты, когда чувствовал, что не может справиться.

"Я просто сказал: "Боже, если ты существуешь, помоги мне пройти через это, а я сделаю все остальное". И я это сделал — по крайней мере, я думал, что сделал", — открылся певец.

Напомним, что сейчас активно обсуждают связь Бибера с рэпером P.Diddy, обвиняемым в домагательствах, насилии и сутенерстве. Продюсер помогал молодому исполнителю продвинуться в музыкальной карьере и имел с ним тесную дружбу.

Однако недавно стало известно, что Джастин Бибер мог стать жертвой P.Diddy.

Также в сети всплыло скандальное интервью, где P. Diddy заставил Бибера молчать.