Гейлі Бібер врятувала Джастіна Бібера від P. Diddy — деталі

Джастин и Хейли Биберы. Фото: instagram/haileybieber

Хейтеры изменили мнение о модели Хейли Бибер после того, как разразился скандал вокруг арестованного рэпера P. Diddy. В сети полагают, что именно жена Джастина спасла его после многих лет негативного влияния музыкального продюсера.

Редакция Новини.LIVE продолжает рассказывать детали.

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Модель и бизнесвумен Хейли Бибер последние десять лет являлась главным объектом для хейтеров в американском шоу-бизнесе. Поклонники романа Селены Гомес и Джастина Бибера не могли пережить их разрыв и во всем винили девушку. Ей писали гневные комментарии даже после их женитьбы на певце, который был 4 года назад. Впрочем, сейчас фанаты переметнулись на другую сторону.

В сети считают, что именно Хейли стала "спасательной лодкой" для артиста, пережившего многолетние страдания от влияния музыкального продюсера P. Diddy. По одной из теорий заговора, ныне арестованный рэпер совершал сексуальное насилие в отношении певца с его 15 лет. Вероятно именно поэтому Бибер переживал тяжелый период, имел нервные срывы и шокировал публику нездоровым видом.

Хейтеры Хейли резко превратились в фанатов, ведь сейчас считают ее идеальной парой для Джастина. Ведь девушка буквально все время была с ним рядом, разделила все худшие моменты его жизни.

Недавно у пары родился ребенок и они действительно счастливы. Напомним мы показывали, как очаровательна была Хейли во время беременности.

Также мы подробнее рассказывали о теории заговора, согласно которой Джастин Бибер попал под плохое влияние P. Diddy. Певец много лет пытался рассказать миру правду в своих песнях.