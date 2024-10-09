Гейлі Бібер врятувала Джастіна Бібера від P. Diddy — деталі

Защитила Джастина от P. Diddy — хейтеры полюбили Хейли Бибер
Хейтеры изменили мнение о модели Хейли Бибер после того, как разразился скандал вокруг арестованного рэпера P. Diddy. В сети полагают, что именно жена Джастина спасла его после многих лет негативного влияния музыкального продюсера.
Редакция Новини.LIVE продолжает рассказывать детали.
Хейли Бибер помогла Джастину прийти в себя после страданий от P. Diddy
Модель и бизнесвумен Хейли Бибер последние десять лет являлась главным объектом для хейтеров в американском шоу-бизнесе. Поклонники романа Селены Гомес и Джастина Бибера не могли пережить их разрыв и во всем винили девушку. Ей писали гневные комментарии даже после их женитьбы на певце, который был 4 года назад. Впрочем, сейчас фанаты переметнулись на другую сторону.
@moodmp4
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В сети считают, что именно Хейли стала "спасательной лодкой" для артиста, пережившего многолетние страдания от влияния музыкального продюсера P. Diddy. По одной из теорий заговора, ныне арестованный рэпер совершал сексуальное насилие в отношении певца с его 15 лет. Вероятно именно поэтому Бибер переживал тяжелый период, имел нервные срывы и шокировал публику нездоровым видом.
@the_kissland
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Хейтеры Хейли резко превратились в фанатов, ведь сейчас считают ее идеальной парой для Джастина. Ведь девушка буквально все время была с ним рядом, разделила все худшие моменты его жизни.
Недавно у пары родился ребенок и они действительно счастливы. Напомним мы показывали, как очаровательна была Хейли во время беременности.
Также мы подробнее рассказывали о теории заговора, согласно которой Джастин Бибер попал под плохое влияние P. Diddy. Певец много лет пытался рассказать миру правду в своих песнях.
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