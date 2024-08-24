Джастін Бібер вперше став батьком

Співак Джастін Бібер та Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/justinbieber/

Джастін Бібер і його дружина Гейлі Бібер оголосили, що у них народився син. 30-річна поп-зірка та 27-річна модель довго не розкривали плани на батьківство. Пара не уточнила, коли у них народився малюк.

Щасливою новиною Бібер поділився у своїй соціальній мережі.

Читайте також:

Гейлі Бібер назвала ім'я сина

На фото показана крихітна ніжка дитини, яку назвали Джек Блюз Бібер.

Співак Джастін Бібер та Гейлі Бібер стали батькаи. Фото: instagram.com/justinbieber/

"Ласкаво просимо до дому", — написав співак у коментарі до фото.

Гейлі опублікувала фото в своїх Instagram Stories незабаром після першого допису Джастіна.

Ім’я "Джек" має особисте значення для закоханих, оскільки це друге ім’я батька Джастіна Джеремі Бібера. Джеремі розлучився з матір'ю Джастіна, Петті, незабаром після його народження в Онтаріо, Канада, коли обом було всього по 18. Хітмейкер спочатку мало бачив свого батька в дитинстві, але вони відновили стосунки і проводили разом значно більше часу.

Кажуть, що "дуже релігійна" пара покладалася на підтримку своєї християнської віри та церковної громади, коли наближалося народження Джека. Гейлі вдалося приховувати вагітність протягом шести міцяів.

"У мене не було живота, насправді, до шостого місяця вагітності, коли я про неї оголосила. Я могла носити великі куртки та таке інше", — пояснила вона.

Вона додала, що приховувати таку велику таємницю "неприємно".

"Я хотіла жити своїм життям", — заявила Гейлі.

Вона нарешті опублікувала інформацію про свою вагітність 9 травня 2024 року, коли поділилася фотографіями, на яких вона та Джастін відновлюють шлюбні обітниці на Гаваях.

Останній альбом співака був випущений у 2021 році, і він не грав значну кількість концертів після того, як передчасно припинив тур у 2022 році через проблеми зі здоров’ям після боротьби з лицьовим паралічем, спричиненим неврологічним розладом — синдромом Рамзі Ханта.

Нагадаємо, у королеви Йорданії народилася онука. А раніше стало відомо, що зірка блокбастерів чекає на первістка.