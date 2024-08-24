Джастин Бибер впервые стал отцом

Певец Джастин Бибер и Гейли Бибер. Фото: instagram.com/justinbieber/

Джастин Бибер и его супруга Хейли Бибер объявили, что у них родился сын. 30-летняя поп-звезда и 27-летняя модель не уточнили, когда появился на свет малыш.

Счастливой новостью Бибер поделился в своей социальной сети.

Читайте также:

Хейли Бибер назвала имя сына

На фото показана крошечная ножка ребенка, которого назвали Джек Блюз Бибер.

Певец Джастин Бибер и Гейли Бибер стали родителями. Фото: instagram.com/justinbieber/

"Добро пожаловать домой", — написал певец в комментарии к фото.

Хейли опубликовала фото в своих Instagram Stories вскоре после первого сообщения Джастина.

Имя Джек имеет личное значение для влюбленных, поскольку это второе имя отца Джастина Джереми Бибера. Джереми расстался с матерью Джастина, Петти, вскоре после его рождения в Онтарио, Канада, когда обоим было всего по восемнадцать. Хитмейкер поначалу мало видел своего отца в детстве, но они возобновили отношения и проводили вместе гораздо больше времени.

Говорят, что "очень религиозная" пара полагалась на поддержку своей христианской веры и церковной общины. Хейли удалось скрывать беременность в течение шести месяцев.

"У меня не было живота, на самом деле, до шестого месяца беременности, когда я о ней объявила. Я могла носить объемные куртки и тому подобное", — пояснила она.

Она добавила, что скрывать такую большую тайну "неприятно".

"Я хотела жить своей жизнью" , — заявила Хейли.

Она опубликовала информацию о своей беременности 9 мая 2024 года, когда поделилась фотографиями, на которых она и Джастин возобновляют брачные обеты на Гавайях.

Последний альбом певца был выпущен в 2021 году, и он не давал значительное количество концертов после того, как преждевременно прекратил тур в 2022 году из-за проблем со здоровьем после борьбы с лицевым параличом, вызванным неврологическим расстройством — синдромом Рамзи Ханта.

Напомним, у королевы Иордании родилась внучка. А ранее стало известно, что звезда блокбастеров ждет первенца.