Джастин Бибер впервые стал отцом
Джастин Бибер и его супруга Хейли Бибер объявили, что у них родился сын. 30-летняя поп-звезда и 27-летняя модель не уточнили, когда появился на свет малыш.
Счастливой новостью Бибер поделился в своей социальной сети.
Хейли Бибер назвала имя сына
На фото показана крошечная ножка ребенка, которого назвали Джек Блюз Бибер.
"Добро пожаловать домой", — написал певец в комментарии к фото.
Хейли опубликовала фото в своих Instagram Stories вскоре после первого сообщения Джастина.
Имя Джек имеет личное значение для влюбленных, поскольку это второе имя отца Джастина Джереми Бибера. Джереми расстался с матерью Джастина, Петти, вскоре после его рождения в Онтарио, Канада, когда обоим было всего по восемнадцать. Хитмейкер поначалу мало видел своего отца в детстве, но они возобновили отношения и проводили вместе гораздо больше времени.
Говорят, что "очень религиозная" пара полагалась на поддержку своей христианской веры и церковной общины. Хейли удалось скрывать беременность в течение шести месяцев.
"У меня не было живота, на самом деле, до шестого месяца беременности, когда я о ней объявила. Я могла носить объемные куртки и тому подобное", — пояснила она.
Она добавила, что скрывать такую большую тайну "неприятно".
"Я хотела жить своей жизнью" , — заявила Хейли.
Она опубликовала информацию о своей беременности 9 мая 2024 года, когда поделилась фотографиями, на которых она и Джастин возобновляют брачные обеты на Гавайях.
Последний альбом певца был выпущен в 2021 году, и он не давал значительное количество концертов после того, как преждевременно прекратил тур в 2022 году из-за проблем со здоровьем после борьбы с лицевым параличом, вызванным неврологическим расстройством — синдромом Рамзи Ханта.
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