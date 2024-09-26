Гейлі Бібер сходила на побачення з чоловіком після пологів

Співак Джастін Бібер та Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/justinbieber/

Гейлі та Джастіна Біберів вперше помітили на побаченні після народження сина. Зіркове подружжя повечеряло в одному із суші-барів Каліфорнії.

Про це повідомляє Page Six.

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Новоспечені батьки насолоджувались заслуженим відпочинком у популярному в Каліфорнії закладі Nobu.

Папараці заскочили засновницю косметичного бренду Rhode під час того, як вона виходила із чоловіком з прибережного ресторану та сідала у Tesla Cybertruck. Джастін був за кермом, а його Гейлі відпочивала на пасажирському сидінні.

Гейлі мала шикарний вигляд в шкіряному тренчі, чорних штанах і на чорних підборах. Доповнила свій стильний образ вона чорною сумкою через плече та стильними сонцезахисними окулярами із овальною оправою.

Джастін обрав для побачення світлі джинси, сіре худі та заховав обличчя від сторонніх очей бежевим капелюхом та окулярами.

Співак Джастін Бібер та Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/deuxmoi/

Співак Джастін Бібер та Гейлі Бібер в своєму авто. Фото: instagram.com/deuxmoi/

Співак Джастін Бібер та Гейлі Бібер повертаються з побачення. Фото: instagram.com/deuxmoi/

Нагадаємо, співак Джастін Бібер виклав серію спільних фотографій зі своєю вагітною дружиною Гейлі незадовго до пологів. А також Гейлі з округлим животиком прикрасила обкладинку журналу W Magazine.