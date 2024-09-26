Хейли Бибер сходила на свидание с мужем после родов

Певец Джастин Бибер и Хейли Бибер. Фото: instagram.com/justinbieber/

Хейли и Джастина Бибер впервые заметили на свидании после рождения сына. Звездные супруги поужинали в одном из суши-баров Калифорнии.

Об этом сообщает Page Six.

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Хейли Бибер на свидании с мужем

Новоиспеченные родители наслаждались заслуженным отдыхом в популярном в Калифорнии Nobu.

Папарацци заскочили основательницу косметического бренда Rhode, когда она выходила с мужем из прибрежного ресторана и садилась в Tesla Cybertruck. Джастин был за рулем, а его Хейли отдыхала на пассажирском сиденье.

Хейли шикарно выглядела в кожаном тренче, черных брюках и на черных каблуках. Дополнила свой стильный образ черной сумкой через плечо и стильными солнцезащитными очками с овальной оправой.

Джастин выбрал для свидания светлые джинсы, серый худи и спрятал лицо от посторонних глаз бежевой шляпой и очками.

Певец Джастин Бибер и Хейли Бибер. Фото: instagram.com/deuxmoi/

Певец Джастин Бибер и Хейли Бибер в своем авто. Фото: instagram.com/deuxmoi/

Певец Джастин Бибер и Хейли Бибер возвращаются из свидания. Фото: instagram.com/deuxmoi/

Напомним, певец Джастин Бибер выложил серию общих фотографий со своей беременной женой Хейли незадолго до родов. А также Хейли с округлым животиком украсила обложку журнала W Magazine.