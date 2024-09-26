Хейли Бибер сходила на свидание с мужем после родов

Джастин и Хейли Биберы впервые появились на публике после рождения первенца
Хейли и Джастина Бибер впервые заметили на свидании после рождения сына. Звездные супруги поужинали в одном из суши-баров Калифорнии.
Об этом сообщает Page Six.
Хейли Бибер на свидании с мужем
Новоиспеченные родители наслаждались заслуженным отдыхом в популярном в Калифорнии Nobu.
Папарацци заскочили основательницу косметического бренда Rhode, когда она выходила с мужем из прибрежного ресторана и садилась в Tesla Cybertruck. Джастин был за рулем, а его Хейли отдыхала на пассажирском сиденье.
Хейли шикарно выглядела в кожаном тренче, черных брюках и на черных каблуках. Дополнила свой стильный образ черной сумкой через плечо и стильными солнцезащитными очками с овальной оправой.
Джастин выбрал для свидания светлые джинсы, серый худи и спрятал лицо от посторонних глаз бежевой шляпой и очками.
Напомним, певец Джастин Бибер выложил серию общих фотографий со своей беременной женой Хейли незадолго до родов. А также Хейли с округлым животиком украсила обложку журнала W Magazine.
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