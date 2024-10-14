Хейли Бибер не показывает внука своим родителям

Модель Хейли Бибер и певец Джастин Бибер. Фото: Instagram//haileybieber

В августе этого года американская модель Хейли Бибер и певец Джастин Бибер впервые стали родителями. У них родился сын Джек Блюз. Впрочем, его так и не видели родители Хейли.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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27-летняя модель, поддерживающая Джастина на фоне скандалов с рэпером P. Diddy, не позволяет своим родителям, Стивену Болуину и его жене Кении, общаться с ее сыном. Отношения между ними начали ухудшаться, когда Хейли забеременела. Она скрывала это от семьи несколько месяцев, из-за чего на нее обиделись.

"Хейли поругалась со своей семьей, когда ее отец в соцсетях попросил помолиться за нее и Джастина. А она сказала ему, что не хочет, чтобы он вмешивался в ее жизнь. После этого Стивен сказал Хейли, что она бы даже не познакомилась с Джастином, если бы он не представил ее", — рассказал источник таблоида.

Родители Хейли Бибер. Фото: Instagram/stephenbaldwin7

Впервые звезды встретились на телевидении в 2009-м, но встречаться начали только в 2015-м. Впоследствии, в 2018 году, спустя всего три месяца после расставания Джастина с певицей, актрисой Селеной Гомес, они снова сошлись. Они расписались в сентябре того же года, а свадьбу отыграли 30 сентября 2019 года.

Напомним, ранее мы писали, как Джастин и Хейли Бибери впервые появились на публике после рождения первенца. Также мы рассказывали, что жена Джастина Бибера защитила его от P. Diddy.