Гейлі Бібер перефарбувала волосся

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber

Засновниця власного косметичного бренда Rhode і новоспечена мама Гейлі Бібер показалася шанувальникам із новою зачіскою. Модель висвітлила волосся.

Відповідне фото вона опублікувала в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Модель поділилася селфі, на якому вона позувала перед камерою з висвітленими прядками.

"Світліше восени", — лаконічно підписала фото Гейлі.

На дівчині не було макіяжу, окрім блиску. Модель відпочивала під парасолькою на відкритому повітрі.

На Гейлі була сіра футболка, а також стильні окуляри в оправі з черепаховими принтом та підвіска з ініціалами "B" від Alex Moss.

Гейлі Бібер із новою зачіскою. Фото: instagram.com/haileybieber

Нагадаємо, співак Джастін Бібер виклав серію спільних фотографій зі своєю вагітною дружиною Гейлі незадовго до пологів. А також Гейлі з округлим животиком прикрасила обкладинку журналу W Magazine.