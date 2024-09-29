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Гейлі Бібер змінила колір волосся — фото

29 вересня 2024 20:05
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Гейлі Бібер перефарбувала волосся
Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Засновниця власного косметичного бренда Rhode і новоспечена мама Гейлі Бібер показалася шанувальникам із новою зачіскою. Модель висвітлила волосся.

Відповідне фото вона опублікувала в Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Модель поділилася селфі, на якому вона позувала перед камерою з висвітленими прядками.

"Світліше восени", — лаконічно підписала фото Гейлі.

На дівчині не було макіяжу, окрім блиску. Модель відпочивала під парасолькою на відкритому повітрі.

На Гейлі була сіра футболка, а також стильні окуляри в оправі з черепаховими принтом та підвіска з ініціалами "B" від Alex Moss.

Гейлі Бібер змінила колір волосся — фото - фото 1
Гейлі Бібер із новою зачіскою. Фото: instagram.com/haileybieber

Нагадаємо, співак Джастін Бібер виклав серію спільних фотографій зі своєю вагітною дружиною Гейлі незадовго до пологів. А також Гейлі з округлим животиком прикрасила обкладинку журналу W Magazine.

мода зачіски Гейлі Бібер волосся закордонні зірки

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