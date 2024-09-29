Гейлі Бібер перефарбувала волосся

Гейлі Бібер змінила колір волосся — фото
Засновниця власного косметичного бренда Rhode і новоспечена мама Гейлі Бібер показалася шанувальникам із новою зачіскою. Модель висвітлила волосся.
Відповідне фото вона опублікувала в Stories на своїй сторінці в Instagram.
Гейлі Бібер змінила образ
Модель поділилася селфі, на якому вона позувала перед камерою з висвітленими прядками.
"Світліше восени", — лаконічно підписала фото Гейлі.
На дівчині не було макіяжу, окрім блиску. Модель відпочивала під парасолькою на відкритому повітрі.
На Гейлі була сіра футболка, а також стильні окуляри в оправі з черепаховими принтом та підвіска з ініціалами "B" від Alex Moss.
Нагадаємо, співак Джастін Бібер виклав серію спільних фотографій зі своєю вагітною дружиною Гейлі незадовго до пологів. А також Гейлі з округлим животиком прикрасила обкладинку журналу W Magazine.
Читайте Новини.LIVE!