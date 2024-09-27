Гейлі Бібер вийшла у світ у новому леопардовому пальто

Модель Гейлі Бібер. Фото: instagram.com/haileybieber

Гейлі Бібер відвідала церкву у стильному та дорогому образі. Для виходу модель обрала пальто з анімалістичним принтом, який зараз на піку популярності.

Про це пише Page Six.

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Відома модель і новоспечена мама поєднала пальто Toteme з волосся поні за 5700 доларів) із сумкою Saint Laurent Le 5 à 7 Bea (5100 доларів).

Свій образ модель доповнила кашеміровим топом Intimissimi та кросівками Adidas X Oyster Holdings Samba червоного кольору.

Її чоловік Джастін обрав більш повсякденний образ — червоне худі мішкуваті чорні штани, крислатий капелюх і свої улюблену пару взуття з овчини від Louis Vuitton за 2,5 тисячі доларів.

Гейлі Бібер. Фото: SplashNews.com

Гейлі та Джастін Бібери. Фото: SplashNews.com

Нагадаємо, співак Джастін Бібер виклав серію спільних фотографій зі своєю вагітною дружиною Гейлі незадовго до пологів. А також Гейлі з округлим животиком прикрасила обкладинку журналу W Magazine.