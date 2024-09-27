Гейли Бибер вышла в свет в новом леопардовом пальто

Модель Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber

Хейли Бибер посетила церковь в стильном и дорогом образе. Для выхода модель выбрала пальто с анималистическим принтом, который сейчас находится на пике популярности.

Об этом пишет Page Six.

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Известная модель и новоиспеченная мама соединила пальто Toteme с волос пони за 5700 долларов с сумкой Saint Laurent Le 5 à 7 Bea (5100 долларов).

Свой образ модель дополнила кашемировым топом Intimissimi и кроссовками Adidas X Oyster Holdings Samba красного цвета.

Ее муж Джастин выбрал более повседневный образ — красное худи, мешковатые черные брюки, широкополую шляпу и свои любимую пару обуви из овчины от Louis Vuitton за 2,5 тысячи долларов.

Хейли Бибер. Фото: SplashNews.com

Хейли и Джастин Биберы. Фото: SplashNews.com

Напомним, певец Джастин Бибер выложил серию общих фотографий со своей беременной женой Хейли незадолго до родов. А также Хейли с округлым животиком украсила обложку журнала W Magazine.