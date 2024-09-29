Хейли Бибер перекрасила волосы

Хейли Бибер изменила цвет волос — фото
Основательница собственного косметического бренда Rhode и новоиспеченная мама Хейли Бибер показалась поклонникам с новой прической. Модель осветила волосы.
Соответствующее фото она опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.
Хейли Бибер сменила образ
Модель поделилась селфи, на котором она позировала перед камерой с осветленными прядями.
"Светлее осенью", — лаконично подписала фото Хейли.
На девушке не было макияжа, кроме блеска. Модель отдыхала под зонтиком на открытом воздухе.
На Хейли была серая футболка, а также стильные очки с оправой с черепаховым принтом и подвеска с инициалами "B" от Alex Moss.
Напомним, певец Джастин Бибер выложил серию общих фотографий со своей беременной женой Хейли незадолго до родов. А также Хейли с округлым животиком украсила обложку журнала W Magazine.
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