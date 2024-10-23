Емінем підтримав Камалу Гарріс на президентських виборах у США - відео

Репер Емінем. Фото: Reuters

Репер Емінем підтримав кандидатуру Камали Гарріс напередодні президентських виборів у США. Музикант з'явився на мітингу на підтримку кадидатки у Мічігані разом із експрезидентом Америки Бараком Обамою.

Відео з виступу опублікував канал MSNBC.

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Репер долучився до передвиборчої кампанії Гарріс у Детройті. Це місто особливе для Емінема, адже там він провів значний період свого дитинства.

Музикант зі сцени закликав американців віддати свій голос за Гарріс, бо вона "підтримує майбутнє країни".

Rapper Eminem introduces former President Barack Obama at a Detroit rally for Vice President Kamala Harris. pic.twitter.com/SGURWEGAMw — MSNBC (@MSNBC) October 23, 2024

"Я тут сьогодні з кількох важливих причин. Як багато хто з вас знає, місто Детройт і весь штат Мічиган багато значать для мене, і перед цими виборами увага прикута до нас більше, ніж будь-коли, і я вважаю, що важливо використати свій голос, тому я закликаю всіх прийти і проголосувати, будь ласка.

Я також вважаю, що люди не повинні боятися висловлювати свою думку, і я не думаю, що хтось хоче Америку, де люди бояться відплати за те, що висловлять свою думку. Я думаю, що віце-президент Гарріс підтримує майбутнє цієї країни, де ці та багато інших свобод будуть захищені і підтримані", — сказав Емінем.

Після своєї промови репер запросив на сцену Барака Обаму. Колишній президент США неочікувано розпочав свою промову з того, що зачитав рядки з хіта репера "Lose Yourself".

Obama raps Eminem's "Lose Yourself," after being introduced by the rapper at a rally for Harris in Detroit, MI. pic.twitter.com/MqXJzplZPY — MSNBC (@MSNBC) October 23, 2024

Зазначимо, що Емінем підтримував Барака Обаму під час його президентського терміну, а потім — діючого президента США Джо Байдена. Напередодні виборів 2020 року репер випустив агітаційний ролик з піснею "Lose Yourself" із закликом: "Одна можливість... Голосуй!".

Окрім того, відомо що Емінем затятий противник другого кандидата на пост голови США Дональда Трампа. У жовтні 2017 року Емінем прочитав майже п'ятихвилинний реп на церемонії нагородження BET Awards, в якому висміяв 45-го президента США, який на той час завершував свій перший рік на посаді.

Нагадаємо, співачка Анастасія Приходько потрапила в скандал у Молдові через афіші із закликом проти ЄС.

Раніше зірки "Кварталу 95" потролили Дональда Трампа через його передвиборчі обіцянки.