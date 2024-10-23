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Емінем закликав американців голосувати за Камалу Гарріс на виборах у США

23 жовтня 2024 11:43
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Емінем підтримав Камалу Гарріс на президентських виборах у США - відео
Репер Емінем. Фото: Reuters
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Репер Емінем підтримав кандидатуру Камали Гарріс напередодні президентських виборів у США. Музикант з'явився на мітингу на підтримку кадидатки у Мічігані разом із експрезидентом Америки Бараком Обамою. 

Відео з виступу опублікував канал MSNBC.

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Репер долучився до передвиборчої кампанії Гарріс у Детройті. Це місто особливе для Емінема, адже там він провів значний період свого дитинства.

Музикант зі сцени закликав американців віддати свій голос за Гарріс, бо вона "підтримує майбутнє країни".

"Я тут сьогодні з кількох важливих причин. Як багато хто з вас знає, місто Детройт і весь штат Мічиган багато значать для мене, і перед цими виборами увага прикута до нас більше, ніж будь-коли, і я вважаю, що важливо використати свій голос, тому я закликаю всіх прийти і проголосувати, будь ласка.

Я також вважаю, що люди не повинні боятися висловлювати свою думку, і я не думаю, що хтось хоче Америку, де люди бояться відплати за те, що висловлять свою думку. Я думаю, що віце-президент Гарріс підтримує майбутнє цієї країни, де ці та багато інших свобод будуть захищені і підтримані", — сказав Емінем.

Після своєї промови репер запросив на сцену Барака Обаму. Колишній президент США неочікувано розпочав свою промову з того, що зачитав рядки з хіта репера "Lose Yourself".

Зазначимо, що Емінем підтримував Барака Обаму під час його президентського терміну, а потім — діючого президента США Джо Байдена. Напередодні виборів 2020 року репер випустив агітаційний ролик з піснею "Lose Yourself" із закликом: "Одна можливість... Голосуй!".

Окрім того, відомо що Емінем затятий противник другого кандидата на пост голови США Дональда Трампа. У жовтні 2017 року Емінем прочитав майже п'ятихвилинний реп на церемонії нагородження BET Awards, в якому висміяв 45-го президента США, який на той час завершував свій перший рік на посаді.

Нагадаємо, співачка Анастасія Приходько потрапила в скандал у Молдові через афіші із закликом проти ЄС.

Раніше зірки "Кварталу 95" потролили Дональда Трампа через його передвиборчі обіцянки.

Камала Гарріс закордонні зірки Барак Обама вибори у США 2024 Емінем

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