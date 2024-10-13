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"Квартал 95" потролив Трампа, який зібрався летіти на Марс — відео

13 жовтня 2024 17:00
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор
Квартал 95 висміяв Дональда Трампа, який збирається на Марс - відео
Фрагмент шоу "Пекучі News". Фото: скриншот YouTube
Марія Коробова - редактор
Марія Коробова
редактор

Студія "Кварталу 95" в черговий раз з гумором відреагувала на події в світі. Цього разу акторка Ірина Сопонару та телеведучий Володимир Остапчук посміялися із заяв кандидата в президента США Дональда Трампа.

Відео з'явилося на YouTube.

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Днями Дональд Трамп у своїй передвиборній кампанії заявив про те, що за його каденції американці обов'язково полетять на Марс. 

У "Кварталі" посміялися, що Трамп повертається "додому" та жартома звернулися до інопланетних мешканців.

"Марсіани, у нас для вас погані новини — до вас летить Трамп. Так ось він план завершення війни від Трампа: "Я на Марс, а ви тут робіть, що хочете!". Ретроградний Меркурій стане 51 штатом США. Сатурн вступить в НАТО. Конкурс "Міс Всесвіт" тепер щороку проходитиме на Юпітері під патронатом самого Трампа", — пожартували Остапчук та Сопонару.

Квартал 95 висміяв Дональда Трампа
Фрагмент шоу "Пекучі News". Фото: скриншот YouTube

До речі, напередодні президентської гонки Трампа підтримав винахідник та мільярдер Ілон Маск, який давно готує програму колонізації Марсу.

"Це прямий доказ того, що розумний автомобіль Tesla розумніший за свого творця", — відреагували на це "кварталівці".

Нагадаємо, Олена Кравець відповіла, чи сумує за минулим у "Кварталі 95".

Раніше стало відомо, де перебуває зірковий сценарист "Кварталу 95" Валерій Жидков.

Квартал 95 Дональд Трамп Володимир Остапчук гумор Ірина Сопонару

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