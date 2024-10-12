Олена Кравець згадала про минуле в "Кварталі 95" та спілкування з Зеленськими

Шоувумен Олена Кравець. Фото: Instagram/lennykravets

Колишня акторка студії "Квартал 95", шоувумен Олена Кравець, відповіла на деякі запитання від підписників. Вона згадала, зокрема, про роботу з гумористами, а також спілкування з президентом України та першою леді, Володимиром та Оленою Зеленськими.

Відповідні сторіз з’явились в Instagram Олени Кравець.

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Один з підписників поцікавився в Олени Кравець, чи сумує вона за часами робити в студії "Квартал 95". Зазначимо, що шоувумен пішла з колективу під час повномасштабної війни, восени 2022 року.

"Та ну, звісно. Це ж дуже яскрава частина мого життя. Знаєте, писалась така книжка з малюнками, дуже яскрава, весела. Про друзів, мандри, творчість, щастя. Сумую", — розповіла шоувумен.

Кравець наголосила, що часи студії "Квартал 95" не закінчилися. Втім вона сумує за її словами "світлими часами".

Олена Кравець згадує часи в студії "Квартал 95". Скриншот: Instagram/lennykravets

Олена Кравець про Володимира та Олену Зеленських

Шоувумен запитали, чи спілкується вона з президентом України та першою леді. До 2019 року Кравець, як і інші актори студії "Квартал 95" були колегами Володимира та Олени Зеленських.

"Так, спілкуюсь, але подумки (сміється. — Ред.). Бачу їх в соцмережах, десь на відео і подумки спілкуюсь. Іноді дуже-дуже рідко відправляю привітання з днем народження їх і дітей. І надсилаю можливо якісь меми смішні. Але це дуже рідко. Бережу їхній мозок та час", — підсумувала Кравець.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зірки "Кварталу 95" посміялися із заробітку колишнього президента України Петра Порошенка. Також ми писали, що кварталівець Юрій Великий спародіював прессекретаря диктатора Путіна Дмитра Пєскова.