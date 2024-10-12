Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Олена Кравець зізналась, чи сумує за минулим в "Кварталі 95" arrow

Олена Кравець зізналась, чи сумує за минулим в "Кварталі 95"

12 жовтня 2024 17:00
Віталій Ковальчук - Редактор
Олена Кравець згадала про минуле в "Кварталі 95" та спілкування з Зеленськими
Шоувумен Олена Кравець. Фото: Instagram/lennykravets
Віталій Ковальчук - Редактор

Колишня акторка студії "Квартал 95", шоувумен Олена Кравець, відповіла на деякі запитання від підписників. Вона згадала, зокрема, про роботу з гумористами, а також спілкування з президентом України та першою леді, Володимиром та Оленою Зеленськими. 

Відповідні сторіз з’явились в Instagram Олени Кравець. 

Читайте також:

Олена Кравець про "Квартал 95"

Один з підписників поцікавився в Олени Кравець, чи сумує вона за часами робити в студії "Квартал 95". Зазначимо, що шоувумен пішла з колективу під час повномасштабної війни, восени 2022 року. 

"Та ну, звісно. Це ж дуже яскрава частина мого життя. Знаєте, писалась така книжка з малюнками, дуже яскрава, весела. Про друзів, мандри, творчість, щастя. Сумую", — розповіла шоувумен.

Кравець наголосила, що часи студії "Квартал 95" не закінчилися. Втім вона сумує за її словами "світлими часами".

Олена Кравець
Олена Кравець згадує часи в студії "Квартал 95". Скриншот: Instagram/lennykravets

Олена Кравець про Володимира та Олену Зеленських

Шоувумен запитали, чи спілкується вона з президентом України та першою леді. До 2019 року Кравець, як і інші актори студії "Квартал 95" були колегами Володимира та Олени Зеленських.

"Так, спілкуюсь, але подумки (сміється. Ред.). Бачу їх в соцмережах, десь на відео і подумки спілкуюсь. Іноді дуже-дуже рідко відправляю привітання з днем народження їх і дітей. І надсилаю можливо якісь меми смішні. Але це дуже рідко. Бережу їхній мозок та час", — підсумувала Кравець. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зірки "Кварталу 95" посміялися із заробітку колишнього президента України Петра Порошенка. Також ми писали, що кварталівець Юрій Великий спародіював прессекретаря диктатора Путіна Дмитра Пєскова.

Володимир Зеленський Квартал 95 Олена Кравець Олена Зеленська українські зірки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:18 Ракетні удари по цивільним суднам на Одещині — які наслідки

18:11 Єрмак пояснив, на яку відповідь очікує Україна від партнерів щодо Плану перемоги

17:59 У Львові та інших містах проходять рейди ТЦК у закладах і спортзалах

17:47 Вилучення військового квитка — одеський адвокат розповів, чи законні такі дії

17:40 Боєць ЗСУ пояснив, чим відрізняється стиль командування Залужного і Сирського

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

17:15 Скандал з квартирою посадовця ТЦК Полтавщини — у військкоматі відреагували

17:15 Рясний дощ та значні затори — рух до кордонів трасою Одеса-Рені ускладнено

16:52 Як сніг на голову — Діденко попередила про заморозки у деяких областях

16:45 Діставайте теплі светри — синоптики попередили про похолодання в Одесі завтра

18:18 Ракетні удари по цивільним суднам на Одещині — які наслідки

18:11 Єрмак пояснив, на яку відповідь очікує Україна від партнерів щодо Плану перемоги

17:59 У Львові та інших містах проходять рейди ТЦК у закладах і спортзалах

17:47 Вилучення військового квитка — одеський адвокат розповів, чи законні такі дії

17:40 Боєць ЗСУ пояснив, чим відрізняється стиль командування Залужного і Сирського

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

17:15 Скандал з квартирою посадовця ТЦК Полтавщини — у військкоматі відреагували

17:15 Рясний дощ та значні затори — рух до кордонів трасою Одеса-Рені ускладнено

16:52 Як сніг на голову — Діденко попередила про заморозки у деяких областях

16:45 Діставайте теплі светри — синоптики попередили про похолодання в Одесі завтра

16:24 У Чечні пролунав потужний вибух на заправці, серед загиблих діти — відео

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

13:30 Нардеп заявив про імовірну газову кризу — яка причина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

11 жовтня 2024

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник