Елена Кравец вспомнила о прошлом в "Квартале 95" и общении с Зеленскими

Шоувумен Елена Кравец. Фото: Instagram/lennykravets

Бывшая актриса студии "Квартал 95", шоувумен Елена Кравец, ответила на некоторые вопросы от подписчиков. Она упомянула, в частности, о работе с юмористами, а также общения с президентом Украины и первой леди, Владимиром и Еленой Зеленскими.

Соответствующие сториз появились у Instagram Елены Кравец.

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Один из подписчиков поинтересовался у Елены Кравец, скучает ли она по времени делать в студии "Квартал 95". Отметим, что шоувумен ушла из коллектива во время полномасштабной войны осенью 2022 года.

"Да ну, конечно. Это ведь очень яркая часть моей жизни. Знаете, писалась такая книга с рисунками, очень яркая, веселая. О друзьях, путешествиях, творчестве, счастье. Скучаю", — рассказала шоувумен.

Кравец подчеркнула, что времена студии "Квартал 95" не закончились. Впрочем, она скучает по ее словам "светлыми временами".

Елена Кравец вспоминает времена в студии "Квартал 95". Скриншот: Instagram/lennykravets

Елена Кравец о Владимире и Елене Зеленских

Шоувумен спросили, общается ли она с президентом Украины и первой леди. До 2019 года Кравец, как и другие актеры студии "Квартал 95", были коллегами Владимира и Елены Зеленских.

"Да, общаюсь, но мысленно (смеется. — Ред.). Вижу их в соцсетях, где-то на видео и мысленно общаюсь. Иногда очень-очень редко отправляю поздравления с днем рождения их и детей. И присылаю возможно какие-то мемы смешные. Но это очень редко. Берегу их мозг и время", — подытожила Кравец.

Напомним, ранее мы рассказывали, что звезды "Квартала 95" посмеялись над заработком бывшего президента Украины Петра Порошенко. Также мы писали, что кварталовец Юрий Великий спародировал пресс-секретаря диктатора Путина Дмитрия Пескова.