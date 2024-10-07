Олена Кравець показала, як проводить час з дітьми — фото

Зірка "Кварталу 95" показала, як разом із дітьми влаштувала вдома дискотеку
Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець поділилася новими кадрами зі своїми дітьми-двійнятами. Акторка показала, як проводить час із сином Іваном та донькою Катериною.
Відео Кравець публікувала на своїй сторінці в Instagram.
Олена Кравець з дітьми влаштували домашню дискотеку
Знаменитість разом із дітьми вигадали гарний спосіб розважитися вдома. Як показала в соцмережах Олена, вони із сином та донькою влаштували імпровізовану домашню дискотеку — увімкнули музику на телевізорі, вимкнули світло та додали атмосфери різнокольоровими вогниками.
"Домашня дискотека сьогодні", — підписала кадри Кравець.
Спершу Олена запропонувала дітям послухати Майкла Джексона, а потім вони переключились на новий альбом української співачки Наді Дорофєєвої.
Діти залюбки слухали та насолоджувалися піснями. Між тим зірка із двійнятами ще й поласували смачними десертами.
Нагадаємо, раніше зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач розповів про серйозну кризу в шлюбі.
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