Олена Кравець показала, як проводить час з дітьми — фото

Олена Кравець. Фото: instagram.com/lennykravets

Зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець поділилася новими кадрами зі своїми дітьми-двійнятами. Акторка показала, як проводить час із сином Іваном та донькою Катериною.

Відео Кравець публікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Олена Кравець з дітьми влаштували домашню дискотеку

Знаменитість разом із дітьми вигадали гарний спосіб розважитися вдома. Як показала в соцмережах Олена, вони із сином та донькою влаштували імпровізовану домашню дискотеку — увімкнули музику на телевізорі, вимкнули світло та додали атмосфери різнокольоровими вогниками.

"Домашня дискотека сьогодні", — підписала кадри Кравець.

Instastories Олени Кравець. Фото: instagram.com/lennykravets

Спершу Олена запропонувала дітям послухати Майкла Джексона, а потім вони переключились на новий альбом української співачки Наді Дорофєєвої.

Донька Олени Кравець Катерина. Фото: instagram.com/lennykravets

Діти залюбки слухали та насолоджувалися піснями. Між тим зірка із двійнятами ще й поласували смачними десертами.

Син Олени Кравець Іван. Фото: instagram.com/lennykravets

Нагадаємо, раніше зірка "Кварталу 95" Юрій Ткач розповів про серйозну кризу в шлюбі.

Також "Квартал 95" висміяв мера Києва Віталія Кличка через недобудоване метро.