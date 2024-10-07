Елена Кравец показала, как проводит время с детьми — фото

Звезда "Квартала 95" показала, как вместе с детьми устроила дома дискотеку
Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец поделилась новыми кадрами со своими детьми-близнецами. Актриса показала, как проводит время с сыном Иваном и дочерью Екатериной.
Видео Кравец публиковала на своей странице в Instagram.
Елена Кравец с детьми устроили домашнюю дискотеку
Знаменитость вместе с детьми придумали хороший способ развлечься дома. Как показала в соцсетях Елена, они с сыном и дочерью устроили импровизированную домашнюю дискотеку — включили музыку на телевизоре, выключили свет и добавили атмосферы разноцветными огоньками.
"Домашняя дискотека сегодня", — подписала кадры Кравец.
Сначала Елена предложила детям послушать Майкла Джексона, а затем они переключились на новый альбом украинской певицы Нади Дорофеевой.
Дети охотно слушали и наслаждались песнями. Между тем звезда с двойняшками еще и полакомились вкусными десертами.
Напомним, ранее звезда "Квартала 95" Юрий Ткач рассказал о серьезном кризисе в браке.
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