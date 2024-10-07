Елена Кравец показала, как проводит время с детьми — фото

Елена Кравец. Фото: instagram.com/lennykravets

Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец поделилась новыми кадрами со своими детьми-близнецами. Актриса показала, как проводит время с сыном Иваном и дочерью Екатериной.

Видео Кравец публиковала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Елена Кравец с детьми устроили домашнюю дискотеку

Знаменитость вместе с детьми придумали хороший способ развлечься дома. Как показала в соцсетях Елена, они с сыном и дочерью устроили импровизированную домашнюю дискотеку — включили музыку на телевизоре, выключили свет и добавили атмосферы разноцветными огоньками.

"Домашняя дискотека сегодня", — подписала кадры Кравец.

Instastories Елены Кравец. Фото: instagram.com/lennykravets

Сначала Елена предложила детям послушать Майкла Джексона, а затем они переключились на новый альбом украинской певицы Нади Дорофеевой.

Дочь Елены Кравец Екатерина. Фото: instagram.com/lennykravets

Дети охотно слушали и наслаждались песнями. Между тем звезда с двойняшками еще и полакомились вкусными десертами.

Сын Елены Кравец Иван. Фото: instagram.com/lennykravets

Напомним, ранее звезда "Квартала 95" Юрий Ткач рассказал о серьезном кризисе в браке.

Также "Квартал 95" высмеял мэра Киева Виталия Кличко из-за недостроенного метро.